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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9868986998709871>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:55

  Alfa_Bank написав:
  lel написав:Alfa_Bank А может нужно внести изменения в Правила проведення акції
«Сенсацінний бонус» в части сроков? До какого месяца дейтвует Сенсацінний бонус?

До 31.10.
Передали колегам щоб виправили інформацію.


Алілуя. Передайте колегам що краще вже до 31.12. :roll:
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:57

  M-Audio написав:
  demichh написав:Набирайте сенсационным бонусом :)
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.

Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?

Навіщо по 100грн. ? :shock:
Я 3 рази в місяць пуляю по 20т і норм.
П.С. В правилах поповнення НЕ менш як на 100грн., а не по 100грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:59

Alfa_Bank Уточните еще вот этот момент:

4.6. Бонуси не нараховуються з моменту виникнення у Учасника простроченої заборгованості у сумі, що перевищує 30 грн за будь-яким банківським продуктом. Нарахування Бонусів відновлюється за рішенням Банку протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту погашення простроченої заборгованості.
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.

Если быть одновременно держателем карты «Caméléon» + пользоваться кредитными средствами с нее, но при этом пополнять с другого банка не «Caméléon», а например также имеющуюся пакетную "White", то бонус по акции начисляется?

Иными словами: "убивает" ли бонусы "White-a" заход «Caméléon-ом» в кредит?
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:01

Уже отвечал представитель что если сенсационный бонус заработан пакетными картами то даже при наличии кредитной задолженности по хамону выплата бонуса будет
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 01 жов, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:02

  M-Audio написав:
  demichh написав:Набирайте сенсационным бонусом :)
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.

Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?

Зачем по 100 грн? Ну разве для утренней зарядки, чтоб разработать моторику пальцев :mrgreen: 3-4 платежа в месяц сделать за 402 грн какая-то проблема?!
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:04

  Flamingo написав:Уже отвечал представитель что если сенсационный бонус заработан пакетными картами то даже при наличии кредитной задолженности по хамону выплата бонуса будет

Девочкам бы нашим поверил, а так все равно придётся ждать до 16, пока практикой не подтвердится
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:07

  M-Audio написав:
  demichh написав:Набирайте сенсационным бонусом :)
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.

Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?

вообще-то большинство идет по схеме - пополни на 50 тыс грн, получи 500 грн орехов. а по 100 грн или одним платежом - как кому удобней :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:09

Shaman 50 за раз не дает)
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:15

  Stringer написав:Alfa_Bank , внесите ясность - сенсационный бонус, за переводы в сенсе, продлили? По всем картам?

Так, продлили по всім, окрім ко-бренд карток і окрім карток співробітників.
Коротше кажучи, все залишилось як було.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:19

  omb написав:Shaman 50 за раз не дает)

погорячился - за 2 раза :oops:
Shaman
 
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