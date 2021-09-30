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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:41
Stringer написав: M-Audio написав: demichh написав:
Набирайте сенсационным бонусом
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.
Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?
Зачем по 100 грн? Ну разве для утренней зарядки, чтоб разработать моторику пальцев
3-4 платежа в месяц сделать за 402 грн какая-то проблема?!
Просто я по этой теме помню, что одно начисление было не более 1 гривны, что делало перевод более 100 грн за раз бессмысленным в этом контексте.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:44
M-Audio написав:
Просто я по этой теме помню, что одно начисление было не более 1 гривны, что делало перевод более 100 грн за раз бессмысленным в этом контексте.
Откуда такая чушь?
Наоборот, минимальная сумма перевода для участия в акции - это 100 грн. Для всех, что не меньше - 1% с суммы перевода, т.е. одно начисление не менее
1 гривны.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:53
Alfa_Bank написав: v57 написав:
промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер? ув.Альфабанк
просьба подтвердить/опрвергнуть
Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає
карта 0
завел 1000 п2п сенсом
вывел 1000 сеп из сенса
шо буде?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:01
v57 написав:
карта 0
завел 1000 п2п сенсом
вывел 1000 сеп из сенса
шо буде?
Судя по игнорированию аналогичного моего вопроса
, молчание офпреда
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