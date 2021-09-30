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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9868986998709871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:41

  Stringer написав:
  M-Audio написав:
  demichh написав:Набирайте сенсационным бонусом :)
У многих скоро 10 категорий будет на выбор.

Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?

Зачем по 100 грн? Ну разве для утренней зарядки, чтоб разработать моторику пальцев :mrgreen: 3-4 платежа в месяц сделать за 402 грн какая-то проблема?!

Просто я по этой теме помню, что одно начисление было не более 1 гривны, что делало перевод более 100 грн за раз бессмысленным в этом контексте.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:44

  M-Audio написав:Просто я по этой теме помню, что одно начисление было не более 1 гривны, что делало перевод более 100 грн за раз бессмысленным в этом контексте.

Откуда такая чушь? :shock: Наоборот, минимальная сумма перевода для участия в акции - это 100 грн. Для всех, что не меньше - 1% с суммы перевода, т.е. одно начисление не менее 1 гривны.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:53

  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер?
ув.Альфабанк просьба подтвердить/опрвергнуть

Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає


карта 0
завел 1000 п2п сенсом
вывел 1000 сеп из сенса
шо буде?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:01

  v57 написав:карта 0
завел 1000 п2п сенсом
вывел 1000 сеп из сенса
шо буде?

Судя по игнорированию аналогичного моего вопроса, молчание офпреда :P
moveton
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  #<1 ... 9868986998709871
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