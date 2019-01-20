demichh написав:Набирайте сенсационным бонусом У многих скоро 10 категорий будет на выбор.
Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?
Зачем по 100 грн? Ну разве для утренней зарядки, чтоб разработать моторику пальцев 3-4 платежа в месяц сделать за 402 грн какая-то проблема?!
Просто я по этой теме помню, что одно начисление было не более 1 гривны, что делало перевод более 100 грн за раз бессмысленным в этом контексте.
v57 написав:промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта штраф за овер? ув.Альфабанк просьба подтвердить/опрвергнуть
Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає
В метро киева эти билеты уже по 2 раздают, приглашают брать в кассу. Видно лимон никак не кончается Бумагу не экономят: на картонке печатают. Грят и завтра можно сьездить+наземный транспорт. Взял про запас.
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 01 жов, 2021 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank написав: Тимчасово був недоступний і частково помічали проблеми з входом до Sense.
Зараз це вирішено, проблеми тільки з Київстар залишаються, колеги вже працюють над виправленням і цього
А вы однако оптимист. Проблем там в ваших приложениях хватает. К примеру все утро моя супруга не может в мобайле заказать Фасткард. Все время ой, обратитесь позже. И так все время
Продолжение истории с оформлением фасткард в мобайле. Обратились в чат. Сказали что карту не открыть так как есть счет в евро. На вопрос где он есть если его не видно ни в мобайле, ни в сенсе ответили: "ой и правда нет, а ну тогда снесите мобайл и установите вновь". Понимаю что совет из разряда отвалите. Тем не менее устанавливаем и сносим мобайл на два разных телефона - ни на одном не взлетает. Обратиличь к поддержке опять - ответ убил: "В такому випадку рекомендую оформити поточний рахунок в євро в нашому новому додатку Sense SuperApp Оформити поточний рахунок в цифровому банку Sense SuperApp: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... rce=search "
Flamingo написав:Продолжение истории с оформлением фасткард в мобайле. Обратились в чат. Сказали что карту не открыть так как есть счет в евро. На вопрос где он есть если его не видно ни в мобайле, ни в сенсе ответили: "ой и правда нет, а ну тогда снесите мобайл и установите вновь". Понимаю что совет из разряда отвалите. Тем не менее устанавливаем и сносим мобайл на два разных телефона - ни на одном не взлетает. Обратиличь к поддержке опять - ответ убил: "В такому випадку рекомендую оформити поточний рахунок в євро в нашому новому додатку Sense SuperApp Оформити поточний рахунок в цифровому банку Sense SuperApp: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... rce=search "
Я плакалЪ. Помогли открыть фасткард в евро
А счета в евро никогда и не было? Я когда с Ультра перескакивал на Комфорт, смог выпустить себе долларовую фасткард только через 45 дней после заявки на закрытие долларовой Ультры.