Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:59

Flamingo написав: Alfa_Bank написав:

Тимчасово був недоступний і частково помічали проблеми з входом до Sense.



Зараз це вирішено, проблеми тільки з Київстар залишаються, колеги вже працюють над виправленням і цього Тимчасово був недоступний і частково помічали проблеми з входом до Sense.Зараз це вирішено, проблеми тільки з Київстар залишаються, колеги вже працюють над виправленням і цього

А вы однако оптимист. Проблем там в ваших приложениях хватает. К примеру все утро моя супруга не может в мобайле заказать Фасткард. Все время ой, обратитесь позже. И так все время А вы однако оптимист. Проблем там в ваших приложениях хватает. К примеру все утро моя супруга не может в мобайле заказать Фасткард. Все время ой, обратитесь позже. И так все время

Продолжение истории с оформлением фасткард в мобайле. Обратились в чат. Сказали что карту не открыть так как есть счет в евро. На вопрос где он есть если его не видно ни в мобайле, ни в сенсе ответили: "ой и правда нет, а ну тогда снесите мобайл и установите вновь". Понимаю что совет из разряда отвалите. Тем не менее устанавливаем и сносим мобайл на два разных телефона - ни на одном не взлетает. Обратиличь к поддержке опять - ответ убил: "В такому випадку рекомендую оформити поточний рахунок в євро в нашому новому додатку Sense SuperAppОформити поточний рахунок в цифровому банку Sense SuperApp:Я плакалЪ. Помогли открыть фасткард в евро