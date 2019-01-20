demichh написав:Набирайте сенсационным бонусом У многих скоро 10 категорий будет на выбор.
Что-то с этим сенсационным бонусом страсти не угасают. Что, действительно столько народу готово 10 раз в день делать переводы по 100 гривен (и ещё и карточки у них не блокируют за такое)? Или там условия изменились?
Зачем по 100 грн? Ну разве для утренней зарядки, чтоб разработать моторику пальцев 3-4 платежа в месяц сделать за 402 грн какая-то проблема?!
Просто я по этой теме помню, что одно начисление было не более 1 гривны, что делало перевод более 100 грн за раз бессмысленным в этом контексте.
v57 написав:промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта штраф за овер? ув.Альфабанк просьба подтвердить/опрвергнуть
Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає
В метро киева эти билеты уже по 2 раздают, приглашают брать в кассу. Видно лимон никак не кончается Бумагу не экономят: на картонке печатают. Грят и завтра можно сьездить+наземный транспорт. Взял про запас.
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 01 жов, 2021 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank написав: Тимчасово був недоступний і частково помічали проблеми з входом до Sense.
Зараз це вирішено, проблеми тільки з Київстар залишаються, колеги вже працюють над виправленням і цього
А вы однако оптимист. Проблем там в ваших приложениях хватает. К примеру все утро моя супруга не может в мобайле заказать Фасткард. Все время ой, обратитесь позже. И так все время
Продолжение истории с оформлением фасткард в мобайле. Обратились в чат. Сказали что карту не открыть так как есть счет в евро. На вопрос где он есть если его не видно ни в мобайле, ни в сенсе ответили: "ой и правда нет, а ну тогда снесите мобайл и установите вновь". Понимаю что совет из разряда отвалите. Тем не менее устанавливаем и сносим мобайл на два разных телефона - ни на одном не взлетает. Обратиличь к поддержке опять - ответ убил: "В такому випадку рекомендую оформити поточний рахунок в євро в нашому новому додатку Sense SuperApp Оформити поточний рахунок в цифровому банку Sense SuperApp: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... rce=search "
Flamingo написав:Продолжение истории с оформлением фасткард в мобайле. Обратились в чат. Сказали что карту не открыть так как есть счет в евро. На вопрос где он есть если его не видно ни в мобайле, ни в сенсе ответили: "ой и правда нет, а ну тогда снесите мобайл и установите вновь". Понимаю что совет из разряда отвалите. Тем не менее устанавливаем и сносим мобайл на два разных телефона - ни на одном не взлетает. Обратиличь к поддержке опять - ответ убил: "В такому випадку рекомендую оформити поточний рахунок в євро в нашому новому додатку Sense SuperApp Оформити поточний рахунок в цифровому банку Sense SuperApp: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... rce=search "
Я плакалЪ. Помогли открыть фасткард в евро
А счета в евро никогда и не было? Я когда с Ультра перескакивал на Комфорт, смог выпустить себе долларовую фасткард только через 45 дней после заявки на закрытие долларовой Ультры.
Не могу тоже открыть такую карту. Вчера, при более внимательном рассмотрении Альфа мобайл, я нашёл кнопку - открыть валютную карту. Отложил решение на 1-е число, но, увы, сегодня этой кнопки тоже нет. По рекомендации коллеги попробовал через валютообмен - тоже получаю ошибку. И, поддержка, как и коллеге, пытается впарить текущий счет через Сенс или пакетную дебетку. Прошу офф.преда дать разъяснение, есть возможность открыть Фаст кард или нет?