RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9869987098719872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:09

  kulikrom написав:Не могу тоже открыть такую карту. Вчера, при более внимательном рассмотрении Альфа мобайл, я нашёл кнопку - открыть валютную карту. Отложил решение на 1-е число, но, увы, сегодня этой кнопки тоже нет. По рекомендации коллеги попробовал через валютообмен - тоже получаю ошибку. И, поддержка, как и коллеге, пытается впарить текущий счет через Сенс или пакетную дебетку.
Прошу офф.преда дать разъяснение, есть возможность открыть Фаст кард или нет?

Створив заявку по цій проблемі та передав в ІТ-відділ для аналізу. Потім по результату відпишу
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10954
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:14

  v57 написав:
  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер?
ув.Альфабанк просьба подтвердить/опрвергнуть

Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає


карта 0
завел 1000 п2п сенсом
вывел 1000 сеп из сенса
шо буде?

Якщо поповнення пройде раніше по рахунку, то нічого не буде. Але якщо поповнення пройде по рахунку після операції списання, то буде комісія 4%, мін. 20 грн. (40 грн. з 1000) + 37% річних на овердрафт
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10954
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:31

достаточно было сказать
да, вжарят :)
v57
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 14.03.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:32

  Alfa_Bank написав:
  v57 написав:
  v57 написав:промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер?
ув.Альфабанк просьба подтвердить/опрвергнуть



карта 0
завел 1000 п2п сенсом
вывел 1000 сеп из сенса
шо буде?

Якщо поповнення пройде раніше по рахунку, то нічого не буде. Але якщо поповнення пройде по рахунку після операції списання, то буде комісія 4%, мін. 20 грн. (40 грн. з 1000) + 37% річних на овердрафт

вот этот фокус и похоронит бурное развитие хамелеона как дебетно-кредитной карты.
теховер - это понятие для продвинутых юзеров, для большинства он непонятен. и попав один раз на комис 4% народ будет сваливать.
альфе пора уходить к одной из моделей - или комис, или %. пытаться снять и то, и то - вроде должно казаться очень выгодным, но не для пользователей ;) люди будут голосовать ногами
Shaman
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 29.09.19
Подякував: 141 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:36

  ramzes4 написав:А счета в евро никогда и не было?
Я когда с Ультра перескакивал на Комфорт, смог выпустить себе долларовую фасткард только через 45 дней после заявки на закрытие долларовой Ультры.

Еще когда супруга была в пакете платинум блек то евровая карта была. Но она была закрыта года 4 назад - после того как алла подняла необходимый лимит остатков для бесплатности выше фонда - тогда перешли на ультру с выпуском гривневой и долларовой карт, а евровую закрыли. С тех пор прошло не менее трех лет. Опять таки если бы был не закрытый счет в евро ркзве бы поддержка его не увидела бы?
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7122
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:53

  Alfa_Bank написав:Якщо поповнення пройде раніше по рахунку, то нічого не буде. Але якщо поповнення пройде по рахунку після операції списання, то буде комісія 4%, мін. 20 грн. (40 грн. з 1000) + 37% річних на овердрафт

Т.е. всё таки будут грабить. Это специфика Хамелеона или на Белой тоже так?

И ещё остался вопрос что будет, если на Хамелеоне есть кредитный лимит. То же самое, но в кредит, а не в овердрафт, т.е. только 40 грн за обнал кредитных средств + мизер за обслуживание кредита?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9869987098719872
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, klug, liliya_logical, melkh, moveton, solomia і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 74, 75, 76
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
753 582178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 18:23
malinin007
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4974, 4975, 4976
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49751 6791237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 15:34
Ромасик
Юнекс Банк 1 ... 290, 291, 292
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2912 223797
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 12:43
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98716)
01.10.2021 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.