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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:09
kulikrom написав:
Не могу тоже открыть такую карту. Вчера, при более внимательном рассмотрении Альфа мобайл, я нашёл кнопку - открыть валютную карту. Отложил решение на 1-е число, но, увы, сегодня этой кнопки тоже нет. По рекомендации коллеги попробовал через валютообмен - тоже получаю ошибку. И, поддержка, как и коллеге, пытается впарить текущий счет через Сенс или пакетную дебетку.
Прошу офф.преда дать разъяснение, есть возможность открыть Фаст кард или нет?
Створив заявку по цій проблемі та передав в ІТ-відділ для аналізу. Потім по результату відпишу
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:14
v57 написав: Alfa_Bank написав: v57 написав:
промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер? ув.Альфабанк
просьба подтвердить/опрвергнуть
Хамелеон це дебетово-кредитна картка і, як і по іншим карткам на овердрафт (використання кредитних коштів більше, ніж встановлено кредитний ліміт) нараховуються відсотки, 37% річних, але штрафів саме за овердрафт немає
карта 0
завел 1000 п2п сенсом
вывел 1000 сеп из сенса
шо буде?
Якщо поповнення пройде раніше по рахунку, то нічого не буде. Але якщо поповнення пройде по рахунку після операції списання, то буде комісія 4%, мін. 20 грн. (40 грн. з 1000) + 37% річних на овердрафт
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:31
достаточно было сказать
да, вжарят
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:32
Alfa_Bank написав: v57 написав: v57 написав:
промелькнуло шо в хамелеоне, в отличии от того же вайта
штраф за овер? ув.Альфабанк
просьба подтвердить/опрвергнуть
карта 0
завел 1000 п2п сенсом
вывел 1000 сеп из сенса
шо буде?
Якщо поповнення пройде раніше по рахунку, то нічого не буде. Але якщо поповнення пройде по рахунку після операції списання, то буде комісія 4%, мін. 20 грн. (40 грн. з 1000) + 37% річних на овердрафт
вот этот фокус и похоронит бурное развитие хамелеона как дебетно-кредитной карты.
теховер - это понятие для продвинутых юзеров, для большинства он непонятен. и попав один раз на комис 4% народ будет сваливать.
альфе пора уходить к одной из моделей - или комис, или %. пытаться снять и то, и то - вроде должно казаться очень выгодным, но не для пользователей
люди будут голосовать ногами
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:36
ramzes4 написав:
А счета в евро никогда и не было?
Я когда с Ультра перескакивал на Комфорт, смог выпустить себе долларовую фасткард только через 45 дней после заявки на закрытие долларовой Ультры.
Еще когда супруга была в пакете платинум блек то евровая карта была. Но она была закрыта года 4 назад - после того как алла подняла необходимый лимит остатков для бесплатности выше фонда - тогда перешли на ультру с выпуском гривневой и долларовой карт, а евровую закрыли. С тех пор прошло не менее трех лет. Опять таки если бы был не закрытый счет в евро ркзве бы поддержка его не увидела бы?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:53
Alfa_Bank написав:
Якщо поповнення пройде раніше по рахунку, то нічого не буде. Але якщо поповнення пройде по рахунку після операції списання, то буде комісія 4%, мін. 20 грн. (40 грн. з 1000) + 37% річних на овердрафт
Т.е. всё таки будут грабить. Это специфика Хамелеона или на Белой тоже так?
И ещё остался вопрос что будет, если на Хамелеоне есть кредитный лимит. То же самое, но в кредит, а не в овердрафт, т.е. только 40 грн за обнал кредитных средств + мизер за обслуживание кредита?
Кстати, о комиссии кто-то предупредит перед переводом/обналом? Например, Сенс или банкомат (если операция в банкомате).
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:18
Alfa_Bank написав: v57 написав:
карта 0
завел 1000 п2п сенсом
вывел 1000 сеп из сенса
шо буде?
Якщо поповнення пройде раніше по рахунку, то нічого не буде. Але якщо поповнення пройде по рахунку після операції списання, то буде комісія 4%, мін. 20 грн. (40 грн. з 1000) + 37% річних на овердрафт
Стоп-стоп-стоп.
А откуда комиссия за кредитные по карте без кредитного лимита? Тут уж или 37% за овер, или комиссия за кредитные.
Но уж никак не залп из двух орудий
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:32
ramzes4 написав:
А откуда комиссия за кредитные по карте без кредитного лимита? Тут уж или 37% за овер, или комиссия за кредитные.
Но уж никак не залп из двух орудий
Увы, как уже неоднократно говорили в том числе и в этой теме, дебетовка - это всегда немножечко кредитная. Поэтому получаем примерно то же самое, что и на Red, но без грейса. И боги бы с 37% годовых. За пару дней, пока реально не пополнится, много не набежит. Основной залп - это 4% со всей суммы про которые, похоже, узнаешь только тогда, когда их с тебя снимут.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:49
moveton написав: Alfa_Bank написав:
Якщо поповнення пройде раніше по рахунку, то нічого не буде. Але якщо поповнення пройде по рахунку після операції списання, то буде комісія 4%, мін. 20 грн. (40 грн. з 1000) + 37% річних на овердрафт
Т.е. всё таки будут грабить. Это специфика Хамелеона или на Белой тоже так?
И ещё остался вопрос что будет, если на Хамелеоне есть кредитный лимит. То же самое, но в кредит, а не в овердрафт, т.е. только 40 грн за обнал кредитных средств + мизер за обслуживание кредита?
Кстати, о комиссии кто-то предупредит перед переводом/обналом? Например, Сенс или банкомат (если операция в банкомате).
При наявності кредитного ліміту нічого не зміниться (ви все правильно зазначили). А по вайту таких комісій немає
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:05
Alfa_Bank написав: moveton написав:
Кстати, о комиссии кто-то предупредит перед переводом/обналом? Например, Сенс или банкомат (если операция в банкомате).
При наявності кредитного ліміту нічого не зміниться (ви все правильно зазначили). А по вайту таких комісій немає
Про предупреждение о комиссии всё так же молчание...
Ну хорошо, а если более сложная комбинация: СЭП на белую, с неё трансфер на хамелеон, с хамелеона обнал. Как я понимаю, внутрибанковский трансфер пройдёт раньше и на белой возникает теховер, но бесплатный. Возникнет ли теховер (ну или использование кредита) ещё и на хамелеоне?
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moveton
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