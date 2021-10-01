Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:36

ramzes4 написав: А счета в евро никогда и не было?

Я когда с Ультра перескакивал на Комфорт, смог выпустить себе долларовую фасткард только через 45 дней после заявки на закрытие долларовой Ультры. А счета в евро никогда и не было?Я когда с Ультра перескакивал на Комфорт, смог выпустить себе долларовую фасткард только через 45 дней после заявки на закрытие долларовой Ультры.

Еще когда супруга была в пакете платинум блек то евровая карта была. Но она была закрыта года 4 назад - после того как алла подняла необходимый лимит остатков для бесплатности выше фонда - тогда перешли на ультру с выпуском гривневой и долларовой карт, а евровую закрыли. С тех пор прошло не менее трех лет. Опять таки если бы был не закрытый счет в евро ркзве бы поддержка его не увидела бы?