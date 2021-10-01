Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:26

Amethyst написав: Ничо на белой не возникает, т.к. все операции будут поведены в рабочее время.

Не нуна ничо сочинять, а нуна просто взять Выписку в отд-и. Накрайняк сойдет выписка в МАБе. Ничо на белой не возникает, т.к. все операции будут поведены в рабочее время.Не нуна ничо сочинять, а нуна просто взять Выписку в отд-и. Накрайняк сойдет выписка в МАБе.

Ничего не понял. Что мне даст выписка, если я уже влез в теховер и комис из за него?Что до не возникания теховера на белой, то про СЭП я несколько загнул. Он до следующего рабочего дня и на балансе не появится, поэтому не интересно. А вот с MoneySend, т.е. с карты на карту, эксперимент сейчас провёл. С мониной карты пополнение на белую. Баланс пополнился сразу, но лайфхак до сих пор показывает, что операция не проведена. Тем не менее, трансфер этой суммы на хамон произошёл и лайфхак говорит, что полностью. Очевидно, теперь у меня теховер на белой, но не на хамоне и я могу с хамона обналичивать без комиса. А вот если бы я отправил с мони сразу на хамон, то от обнала мог бы быть ой.