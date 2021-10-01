moveton написав:Кстати, о комиссии кто-то предупредит перед переводом/обналом? Например, Сенс или банкомат (если операция в банкомате).
При наявності кредитного ліміту нічого не зміниться (ви все правильно зазначили). А по вайту таких комісій немає
Про предупреждение о комиссии всё так же молчание... Ну хорошо, а если более сложная комбинация: СЭП на белую, с неё трансфер на хамелеон, с хамелеона обнал. Как я понимаю, внутрибанковский трансфер пройдёт раньше и на белой возникает теховер, но бесплатный. Возникнет ли теховер (ну или использование кредита) ещё и на хамелеоне?
При переказі між рахунками на балансі — протягом 15 хвилин; По рахунку: - операція до 18:30 робочого дня — протягом 15 хвилин; - операція після 18:30 робочого дня або операція у вихідний день — на наступний робочий день. Тому якщо в будні до 18:30, то без комісії
moveton написав:Ну хорошо, а если более сложная комбинация: СЭП на белую, с неё трансфер на хамелеон, с хамелеона обнал. Как я понимаю, внутрибанковский трансфер пройдёт раньше и на белой возникает теховер, но бесплатный. Возникнет ли теховер (ну или использование кредита) ещё и на хамелеоне?
При переказі між рахунками на балансі — протягом 15 хвилин; По рахунку: - операція до 18:30 робочого дня — протягом 15 хвилин; - операція після 18:30 робочого дня або операція у вихідний день — на наступний робочий день. Тому якщо в будні до 18:30, то без комісії
Ох. Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?
вааще на любую, в любой банк... СЭП на выходных проводится в следующий рабочий дн, до 11..13:00 снятие с АТМ по выходным проведется тоже в сл. рабоч. дн. ну осталось выяснить шо раньше проведется в Пн.: снятие или приход. Дерзайте
вааще на любую, в любой банк... СЭП на выходных проводится в следующий рабочий дн, до 11..13:00 снятие с АТМ по выходным проведется тоже в сл. рабоч. дн. ну осталось выяснить шо раньше проведется в Пн.: снятие или приход. Дерзайте
Так вся суть комбинации в том, чтобы комиса не было при любом порядке проведения потому, что снимаю я с хамелеона, а он пополнен с белой и эта операция должна пройти ещё в выходной, а не в следующий рабочий. На белой при этом, по идее, возникает теховер, но за него комис не берут.
вааще на любую, в любой банк... СЭП на выходных проводится в следующий рабочий дн, до 11..13:00 снятие с АТМ по выходным проведется тоже в сл. рабоч. дн. ну осталось выяснить шо раньше проведется в Пн.: снятие или приход. Дерзайте
Так вся суть комбинации в том, чтобы комиса не было при любом порядке проведения потому, что снимаю я с хамелеона, а он пополнен с белой и эта операция должна пройти ещё в выходной, а не в следующий рабочий. На белой при этом, по идее, возникает теховер, но за него комис не берут.
Ничо на белой не возникает, т.к. все операции будут поведены в рабочее время. Не нуна ничо сочинять, а нуна просто взять Выписку в отд-и. Накрайняк сойдет выписка в МАБе. Хам-он продукт новый, необкатанный, с претензиями на новизну, однако процессинг их обслуживает старый и ничо нового там не придумают
Amethyst написав:Ничо на белой не возникает, т.к. все операции будут поведены в рабочее время. Не нуна ничо сочинять, а нуна просто взять Выписку в отд-и. Накрайняк сойдет выписка в МАБе.
Ничего не понял. Что мне даст выписка, если я уже влез в теховер и комис из за него?
Что до не возникания теховера на белой, то про СЭП я несколько загнул. Он до следующего рабочего дня и на балансе не появится, поэтому не интересно. А вот с MoneySend, т.е. с карты на карту, эксперимент сейчас провёл. С мониной карты пополнение на белую. Баланс пополнился сразу, но лайфхак до сих пор показывает, что операция не проведена. Тем не менее, трансфер этой суммы на хамон произошёл и лайфхак говорит, что полностью. Очевидно, теперь у меня теховер на белой, но не на хамоне и я могу с хамона обналичивать без комиса. А вот если бы я отправил с мони сразу на хамон, то от обнала мог бы быть ой.
moveton написав:Что до не возникания теховера на белой, то про СЭП я несколько загнул. Он до следующего рабочего дня и на балансе не появится, поэтому не интересно. А вот с MoneySend, т.е. с карты на карту эксперимент сейчас провёл. С мониной карты пополнение на белую. Баланс пополнился сразу, но лайфхак до сих пор показывает, что операция не проведена. Тем не менее, трансфер этой суммы на хамон произошёл и лайфхак говорит, что полностью. Очевидно, теперь у меня теховер на белой, но не на хамоне и я могу с хамона обналичивать без комиса. А вот если бы я отправил с мони сразу на хамон, то от обнала мог бы быть ой.
На счете белой еще денег нет. Будут в Пн. На счете Хам-она денег нет. Будут в Пн. Авториз остатки везде изменились О теховере мона говорить только ПОСЛЕ проводок. Они будут в Пн. В рез-те: скорее всего ниде теховера не будет, т.к. все проведется в Пн, в т.ч. обнал Хам-на сегодня. ...... А вот если Монин приход проведется во Вт., то будет теховер и на Вайте и на Хам-оне. За Вайт не накажут, а за Хам-он(дебетный) 40% годовых влепят.
Amethyst написав:На счете белой еще денег нет. Будут в Пн. На счете Хам-она денег нет. Будут в Пн. Авториз остатки везде изменились О теховере мона говорить только ПОСЛЕ проводок. Они будут в Пн. В рез-те: скорее всего ниде теховера не будет, т.к. все проведется в Пн, в т.ч. обнал Хам-на сегодня. ...... А вот если Монин приход проведется во Вт., то будет теховер и на Вайте и на Хам-оне. За Вайт не накажут, а за Хам-он(дебетный) 40% годовых влепят.
Нет. В том-то и дело, что проводка с белой на хамон уже выполнена. Если, конечно, лайфхак не врёт. Поэтому деньги на хамоне уже есть, а на белой уже теховер, который закроется в понедельник или когда там Моня деньги реально перечислит.
P.S. кстати, усугубил это снятием с доходного сейфа на белой и тоже перебросом на хамон. Аналогичная фигня: снятие с сейфа висит в статусе ещё не выполненного, но операция перевода на хамон произошла полностью.