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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9870987198729873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:29

  moveton написав:
  Alfa_Bank написав:
  moveton написав:Кстати, о комиссии кто-то предупредит перед переводом/обналом? Например, Сенс или банкомат (если операция в банкомате).

При наявності кредитного ліміту нічого не зміниться (ви все правильно зазначили). А по вайту таких комісій немає

Про предупреждение о комиссии всё так же молчание...
Ну хорошо, а если более сложная комбинация: СЭП на белую, с неё трансфер на хамелеон, с хамелеона обнал. Как я понимаю, внутрибанковский трансфер пройдёт раньше и на белой возникает теховер, но бесплатный. Возникнет ли теховер (ну или использование кредита) ещё и на хамелеоне?

При переказі між рахунками на балансі — протягом 15 хвилин;
По рахунку:
- операція до 18:30 робочого дня — протягом 15 хвилин;
- операція після 18:30 робочого дня або операція у вихідний день — на наступний робочий день.
Тому якщо в будні до 18:30, то без комісії
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:37

  Alfa_Bank написав:
  moveton написав:Ну хорошо, а если более сложная комбинация: СЭП на белую, с неё трансфер на хамелеон, с хамелеона обнал. Как я понимаю, внутрибанковский трансфер пройдёт раньше и на белой возникает теховер, но бесплатный. Возникнет ли теховер (ну или использование кредита) ещё и на хамелеоне?

При переказі між рахунками на балансі — протягом 15 хвилин;
По рахунку:
- операція до 18:30 робочого дня — протягом 15 хвилин;
- операція після 18:30 робочого дня або операція у вихідний день — на наступний робочий день.
Тому якщо в будні до 18:30, то без комісії

Ох. Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:56

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:СЭП на белую в выходной

вааще на любую, в любой банк... СЭП на выходных проводится в следующий рабочий дн, до 11..13:00
снятие с АТМ по выходным проведется тоже в сл. рабоч. дн.
ну осталось выяснить шо раньше проведется в Пн.: снятие или приход.
Дерзайте :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:02

  Amethyst написав:
  moveton написав:СЭП на белую в выходной

вааще на любую, в любой банк... СЭП на выходных проводится в следующий рабочий дн, до 11..13:00
снятие с АТМ по выходным проведется тоже в сл. рабоч. дн.
ну осталось выяснить шо раньше проведется в Пн.: снятие или приход.
Дерзайте :mrgreen:

Так вся суть комбинации в том, чтобы комиса не было при любом порядке проведения потому, что снимаю я с хамелеона, а он пополнен с белой и эта операция должна пройти ещё в выходной, а не в следующий рабочий. На белой при этом, по идее, возникает теховер, но за него комис не берут.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:04

  moveton написав:
  Amethyst написав:
  moveton написав:СЭП на белую в выходной

вааще на любую, в любой банк... СЭП на выходных проводится в следующий рабочий дн, до 11..13:00
снятие с АТМ по выходным проведется тоже в сл. рабоч. дн.
ну осталось выяснить шо раньше проведется в Пн.: снятие или приход.
Дерзайте :mrgreen:

Так вся суть комбинации в том, чтобы комиса не было при любом порядке проведения потому, что снимаю я с хамелеона, а он пополнен с белой и эта операция должна пройти ещё в выходной, а не в следующий рабочий. На белой при этом, по идее, возникает теховер, но за него комис не берут.
Ничо на белой не возникает, т.к. все операции будут поведены в рабочее время.
Не нуна ничо сочинять, а нуна просто взять Выписку в отд-и. Накрайняк сойдет выписка в МАБе.
Хам-он продукт новый, необкатанный, с претензиями на новизну, однако процессинг их обслуживает старый и ничо нового там не придумают :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:26

  Amethyst написав:Ничо на белой не возникает, т.к. все операции будут поведены в рабочее время.
Не нуна ничо сочинять, а нуна просто взять Выписку в отд-и. Накрайняк сойдет выписка в МАБе.

Ничего не понял. Что мне даст выписка, если я уже влез в теховер и комис из за него?

Что до не возникания теховера на белой, то про СЭП я несколько загнул. Он до следующего рабочего дня и на балансе не появится, поэтому не интересно. А вот с MoneySend, т.е. с карты на карту, эксперимент сейчас провёл. С мониной карты пополнение на белую. Баланс пополнился сразу, но лайфхак до сих пор показывает, что операция не проведена. Тем не менее, трансфер этой суммы на хамон произошёл и лайфхак говорит, что полностью. Очевидно, теперь у меня теховер на белой, но не на хамоне и я могу с хамона обналичивать без комиса. А вот если бы я отправил с мони сразу на хамон, то от обнала мог бы быть ой.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:34

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:Что до не возникания теховера на белой, то про СЭП я несколько загнул. Он до следующего рабочего дня и на балансе не появится, поэтому не интересно. А вот с MoneySend, т.е. с карты на карту эксперимент сейчас провёл. С мониной карты пополнение на белую. Баланс пополнился сразу, но лайфхак до сих пор показывает, что операция не проведена. Тем не менее, трансфер этой суммы на хамон произошёл и лайфхак говорит, что полностью. Очевидно, теперь у меня теховер на белой, но не на хамоне и я могу с хамона обналичивать без комиса. А вот если бы я отправил с мони сразу на хамон, то от обнала мог бы быть ой.

На счете белой еще денег нет. Будут в Пн.
На счете Хам-она денег нет. Будут в Пн.
Авториз остатки везде изменились
О теховере мона говорить только ПОСЛЕ проводок. Они будут в Пн.
В рез-те: скорее всего ниде теховера не будет, т.к. все проведется в Пн, в т.ч. обнал Хам-на сегодня.
...... А вот если Монин приход проведется во Вт., то будет теховер и на Вайте и на Хам-оне. За Вайт не накажут, а за Хам-он(дебетный) 40% годовых влепят.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:40

  Amethyst написав:На счете белой еще денег нет. Будут в Пн.
На счете Хам-она денег нет. Будут в Пн.
Авториз остатки везде изменились
О теховере мона говорить только ПОСЛЕ проводок. Они будут в Пн.
В рез-те: скорее всего ниде теховера не будет, т.к. все проведется в Пн, в т.ч. обнал Хам-на сегодня.
...... А вот если Монин приход проведется во Вт., то будет теховер и на Вайте и на Хам-оне. За Вайт не накажут, а за Хам-он(дебетный) 40% годовых влепят.

Нет. В том-то и дело, что проводка с белой на хамон уже выполнена. Если, конечно, лайфхак не врёт. Поэтому деньги на хамоне уже есть, а на белой уже теховер, который закроется в понедельник или когда там Моня деньги реально перечислит.

P.S. кстати, усугубил это снятием с доходного сейфа на белой и тоже перебросом на хамон. Аналогичная фигня: снятие с сейфа висит в статусе ещё не выполненного, но операция перевода на хамон произошла полностью.
moveton
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