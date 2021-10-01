Amethyst написав:Нет. Проводки таки нуна смотреть в Выписке А лайфКак просто грит, шо проводка однозначно скоро будет Это ж картинка, а суть нуна таки в Выписке смотреть
Может и так, но в полночь на субботу мне явно в отделении выписку не дадут МАБ на входе выдаёт "произошла неизвестная ошибка". Так что всё в понедельник. Как раз все операции произойдут и будет видно в каком порядке и надеюсь, что и даты тоже.
Более того, вполне возможно, шо оп-и за Сб...Пн. появятся в Выписке ток во Вт. ХИ-клиент ну просто обязан проверить и знать Регламент проводок наперед И для этого абсолютно не нужен ОфПред Правда Регламент у Алки последнее время часто меняется, стабильности нету, ёпт ) А с овером по Хам-ону скора Аллюсик заплачет крокодильими слезами -- такаая касивая карта и с таким западлом. Неофиты в шоке будут. Все к Моне уйдут
moveton написав:Увы, как уже неоднократно говорили в том числе и в этой теме, дебетовка - это всегда немножечко кредитная. Поэтому получаем примерно то же самое, что и на Red, но без грейса. И боги бы с 37% годовых. За пару дней, пока реально не пополнится, много не набежит. Основной залп - это 4% со всей суммы про которые, похоже, узнаешь только тогда, когда их с тебя снимут.
стоп, а тут интересно, может кто уже проверил: 4% - возьмут только если реально с кредитных проводка пройдёт или в любом случае?
т.е. допустим на счете 0(КЛ 10 тыс), снимаю в банкомате в рабочий день 2000, и закидываю 2000 СЕПом в тот же день (на счёте в этот день имеем реально +2000)
за 2000 которые проведуться на следующий день возьмум 4% или всё будет как и должно быть т.е. "без потерь"? и из расчёта 5,5% за 1 день начислят проценты, на 2000? правильно?
И зачем тут всякий схематоз выкладывать? Проверьте сами. По Тарифам 4% снимают ток за кредитные по факту проводки. А Регламент ниде не публикуют. А он изменился за последние 2..3 мес. Вот и проверяйте )