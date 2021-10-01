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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9871987298739874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:53

  moveton написав:
  Amethyst написав:Нет. Проводки таки нуна смотреть в Выписке
А лайфКак просто грит, шо проводка однозначно скоро будет :)
Это ж картинка, а суть нуна таки в Выписке смотреть

Может и так, но в полночь на субботу мне явно в отделении выписку не дадут :cry: МАБ на входе выдаёт "произошла неизвестная ошибка". Так что всё в понедельник. Как раз все операции произойдут и будет видно в каком порядке и надеюсь, что и даты тоже.

Более того, вполне возможно, шо оп-и за Сб...Пн. появятся в Выписке ток во Вт.
ХИ-клиент ну просто обязан проверить и знать Регламент проводок наперед :P
И для этого абсолютно не нужен ОфПред
Правда Регламент у Алки последнее время часто меняется, стабильности нету, ёпт )
А с овером по Хам-ону скора Аллюсик заплачет крокодильими слезами -- такаая касивая карта и с таким западлом. Неофиты в шоке будут. Все к Моне уйдут :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:11

  moveton написав:Увы, как уже неоднократно говорили в том числе и в этой теме, дебетовка - это всегда немножечко кредитная. Поэтому получаем примерно то же самое, что и на Red, но без грейса. И боги бы с 37% годовых. За пару дней, пока реально не пополнится, много не набежит. Основной залп - это 4% со всей суммы про которые, похоже, узнаешь только тогда, когда их с тебя снимут.


стоп, а тут интересно, может кто уже проверил:
4% - возьмут только если реально с кредитных проводка пройдёт или в любом случае?

т.е. допустим на счете 0(КЛ 10 тыс), снимаю в банкомате в рабочий день 2000, и закидываю 2000 СЕПом в тот же день (на счёте в этот день имеем реально +2000)

за 2000 которые проведуться на следующий день возьмум 4% или всё будет как и должно быть т.е. "без потерь"?
и из расчёта 5,5% за 1 день начислят проценты, на 2000? правильно?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:21

И зачем тут всякий схематоз выкладывать? Проверьте сами.
По Тарифам 4% снимают ток за кредитные по факту проводки.
А Регламент ниде не публикуют. А он изменился за последние 2..3 мес. Вот и проверяйте )
Amethyst
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