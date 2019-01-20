Додано: Суб 02 жов, 2021 09:26

Alfa_Bank написав: moveton написав: Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему? Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?

СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок)... СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок)...

Да, я позже поправился, что СЭП - это не интересно. В вопросе выше вместо СЭП читать MoneySend. Особенно интересно, если с карты другого банка. На нём как раз обратная последовательность: в начале пополнение баланса, а проводка сильно потом. И вот тут в выходной можно образовать себе теховер/кредит. Снятием в банкомате, раз оно обрабатывается тоже только в следующий рабочий, может обычно и не получится, а вот перевод на другую свою карту (может и ещё какие-то трансферы типа на депозит), похоже, на хамелеоне будет очень платным.Детали любопытны, да