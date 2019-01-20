Amethyst написав:Нет. Проводки таки нуна смотреть в Выписке А лайфКак просто грит, шо проводка однозначно скоро будет Это ж картинка, а суть нуна таки в Выписке смотреть
Может и так, но в полночь на субботу мне явно в отделении выписку не дадут МАБ на входе выдаёт "произошла неизвестная ошибка". Так что всё в понедельник. Как раз все операции произойдут и будет видно в каком порядке и надеюсь, что и даты тоже.
Более того, вполне возможно, шо оп-и за Сб...Пн. появятся в Выписке ток во Вт. ХИ-клиент ну просто обязан проверить и знать Регламент проводок наперед И для этого абсолютно не нужен ОфПред Правда Регламент у Алки последнее время часто меняется, стабильности нету, ёпт ) А с овером по Хам-ону скора Аллюсик заплачет крокодильими слезами -- такаая касивая карта и с таким западлом. Неофиты в шоке будут. Все к Моне уйдут
moveton написав:Увы, как уже неоднократно говорили в том числе и в этой теме, дебетовка - это всегда немножечко кредитная. Поэтому получаем примерно то же самое, что и на Red, но без грейса. И боги бы с 37% годовых. За пару дней, пока реально не пополнится, много не набежит. Основной залп - это 4% со всей суммы про которые, похоже, узнаешь только тогда, когда их с тебя снимут.
4% - возьмут только если реально с кредитных проводка пройдёт или в любом случае?
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 01 жов, 2021 23:34, всього редагувалось 1 раз.
moveton написав:Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?
СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок). Тому, якщо кошти з СЕПу вже доступні до використання, то це означає, що вони вже точно зараховані на ваш рахунок. Якщо СЕП ми отримуємо у вихідний день, то ви бачите зарахування по рахунку наступним робочим днем через те, що в звичайному тижні в п'ятницю закривається опер. день п'ятниці і відкривається опер. день понеділка (тобто субота, неділя і понеділок для нас це один опер. день).
Якщо говорити про переказ на хамелеон в sense з іншої картки Альфи (терміни проходження по рахунку писали вище). Зняття в банкоматі наврядче пройде швидше, ніж таке поповнення і через це винекне тех.овер (особливо якщо банкомат іншого банку), але на 100% цього не можемо гарантувати.
Так працює з усіма картками, "особливих" налаштувань для хамелеону немає. Це незручно і в майбутньому стане простіше. Спробуємо дізнатися більш детально, постараємось повернутися з рекомендаціями як такого уникнути вже зараз. Відпишемось в робочий день
moveton написав:Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?
СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок)...
Да, я позже поправился, что СЭП - это не интересно. В вопросе выше вместо СЭП читать MoneySend. Особенно интересно, если с карты другого банка. На нём как раз обратная последовательность: в начале пополнение баланса, а проводка сильно потом. И вот тут в выходной можно образовать себе теховер/кредит. Снятием в банкомате, раз оно обрабатывается тоже только в следующий рабочий, может обычно и не получится, а вот перевод на другую свою карту (может и ещё какие-то трансферы типа на депозит), похоже, на хамелеоне будет очень платным. Детали любопытны, да
Востаннє редагувалось moveton в Суб 02 жов, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.