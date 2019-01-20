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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 98729873987498759876>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:53

  moveton написав:
  Amethyst написав:Нет. Проводки таки нуна смотреть в Выписке
А лайфКак просто грит, шо проводка однозначно скоро будет :)
Это ж картинка, а суть нуна таки в Выписке смотреть

Может и так, но в полночь на субботу мне явно в отделении выписку не дадут :cry: МАБ на входе выдаёт "произошла неизвестная ошибка". Так что всё в понедельник. Как раз все операции произойдут и будет видно в каком порядке и надеюсь, что и даты тоже.

Более того, вполне возможно, шо оп-и за Сб...Пн. появятся в Выписке ток во Вт.
ХИ-клиент ну просто обязан проверить и знать Регламент проводок наперед :P
И для этого абсолютно не нужен ОфПред
Правда Регламент у Алки последнее время часто меняется, стабильности нету, ёпт )
А с овером по Хам-ону скора Аллюсик заплачет крокодильими слезами -- такаая касивая карта и с таким западлом. Неофиты в шоке будут. Все к Моне уйдут :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:11

  moveton написав:Увы, как уже неоднократно говорили в том числе и в этой теме, дебетовка - это всегда немножечко кредитная. Поэтому получаем примерно то же самое, что и на Red, но без грейса. И боги бы с 37% годовых. За пару дней, пока реально не пополнится, много не набежит. Основной залп - это 4% со всей суммы про которые, похоже, узнаешь только тогда, когда их с тебя снимут.


4% - возьмут только если реально с кредитных проводка пройдёт или в любом случае?
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 01 жов, 2021 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:21

По Тарифам 4% снимают ток за кредитные по факту проводки.
А Регламент ниде не публикуют. А он изменился за последние 2..3 мес. Вот и проверяйте )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:34

  moveton написав:Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?

СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок). Тому, якщо кошти з СЕПу вже доступні до використання, то це означає, що вони вже точно зараховані на ваш рахунок. Якщо СЕП ми отримуємо у вихідний день, то ви бачите зарахування по рахунку наступним робочим днем через те, що в звичайному тижні в п'ятницю закривається опер. день п'ятниці і відкривається опер. день понеділка (тобто субота, неділя і понеділок для нас це один опер. день).

Якщо говорити про переказ на хамелеон в sense з іншої картки Альфи (терміни проходження по рахунку писали вище). Зняття в банкоматі наврядче пройде швидше, ніж таке поповнення і через це винекне тех.овер (особливо якщо банкомат іншого банку), але на 100% цього не можемо гарантувати.

Так працює з усіма картками, "особливих" налаштувань для хамелеону немає. Це незручно і в майбутньому стане простіше. Спробуємо дізнатися більш детально, постараємось повернутися з рекомендаціями як такого уникнути вже зараз. Відпишемось в робочий день
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:22

Re: Альфа-Банк

Оформил вчера хамелеон, налили сходу 30к. Заказал пластик на новую почту. Сегодня кредлим на реде уменьшился на те же 30к. Неожиданно.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:26

Re: Альфа-Банк

  dr_morgenstern написав:Неожиданно

Та лаано, эт все давно ожидаемо.
И прийдет обычный конвертик, а в нем будет туда-сюда-обратно )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:26

  Alfa_Bank написав:
  moveton написав:Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?

СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок)...

Да, я позже поправился, что СЭП - это не интересно. В вопросе выше вместо СЭП читать MoneySend. Особенно интересно, если с карты другого банка. На нём как раз обратная последовательность: в начале пополнение баланса, а проводка сильно потом. И вот тут в выходной можно образовать себе теховер/кредит. Снятием в банкомате, раз оно обрабатывается тоже только в следующий рабочий, может обычно и не получится, а вот перевод на другую свою карту (может и ещё какие-то трансферы типа на депозит), похоже, на хамелеоне будет очень платным.
Детали любопытны, да :D
Востаннє редагувалось moveton в Суб 02 жов, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:26

Re: Альфа-Банк

  dr_morgenstern написав:Неожиданно.

Еще 2 недели назад это обсуждалось, и вдруг неожиданно...
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:34

  Amethyst написав:
  dr_morgenstern написав:Неожиданно

Та лаано, эт все давно ожидаемо.
И прийдет обычный конвертик, а в нем будет туда-сюда-обратно )

Все 4 на почтомат заказывал,удобно в тапках пройтись только
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:39

Re: Альфа-Банк

В сенсе в акциях пропало метро, отключили?)
motosmile
 
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