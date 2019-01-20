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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9873987498759876>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:43

motosmile
метро было вчера :)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:09

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок).
Вот в Sense можно было и разделить эти балансы. Тапнув на счёт — отобразился баланс счёта, тапнув на карту — баланс карты.
И при совершении операций в приложении показать, что проводится с карты, а что со счёта.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:09

  dr_morgenstern написав:Оформил вчера хамелеон, налили сходу 30к. Заказал пластик на новую почту. Сегодня кредлим на реде уменьшился на те же 30к. Неожиданно.

Якщо по ред використовували менше 50% встановленого ліміту, то його автоматично переносять на хамелеон, щоб не було відмови
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:11

Сенс - это таки нечто.
Пополняю дебетку с карты другого банка, приложение другого банка просит подтверждение. Подтверждаю, возвращаюсь в сенс, и оно мне вдруг начинает требовать отпечаток пальца для подтверждения предыдущего платежа, который я пару часов назад делал (с карты альфа-банка). Естественно, отменяю эту хрень, и пополнение не проходит. На третий раз я ему палец всё же приложил (решил, что это безопасно, поскольку нужной суммы для этого дубликата платежа там всё равно не было). И чудо, пополнение прошло.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:16

  motosmile написав:В сенсе в акциях пропало метро, отключили?)

Та ні, ось правила: https://cashuclub.com.ua/rules/rull_cas ... ubway.html :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:17

  M-Audio написав:Сенс - это таки нечто.
Пополняю дебетку с карты другого банка, приложение другого банка просит подтверждение. Подтверждаю, возвращаюсь в сенс, и оно мне вдруг начинает требовать отпечаток пальца для подтверждения предыдущего платежа, который я пару часов назад делал (с карты альфа-банка). Естественно, отменяю эту хрень, и пополнение не проходит. На третий раз я ему палец всё же приложил (решил, что это безопасно, поскольку нужной суммы для этого дубликата платежа там всё равно не было). И чудо, пополнение прошло.


Можливо, зробили скріни як це вигладало?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:22

Re: Альфа-Банк

M-Audio, используйте функцию "Сбор денег", которую предварительно на месяц подключение на дебетку и не паритесь с особенностями Sense.

ps Ловил проблему, когда предложение мне предлагало подтвердить операцию, которую я уже давно подтвердил. )

  Alfa_Bank написав:Можливо, зробили скріни як це вигладало?
Никак не отличается от того скрина, где предлагает подтвердить операцию 3-D Secure 2.0 отпечатком пальца.

ps Можно было бы в чате хейтеров написать, но там это "умрёт" во флуде.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:24

  Alfa_Bank написав:
  dr_morgenstern написав:Оформил вчера хамелеон, налили сходу 30к. Заказал пластик на новую почту. Сегодня кредлим на реде уменьшился на те же 30к. Неожиданно.

Якщо по ред використовували менше 50% встановленого ліміту, то його автоматично переносять на хамелеон, щоб не було відмови

Неправда! У меня 3% использования при 6-значном лимите - никто и не подумал сделать автоматом. Пришлось вчера выпускать нулёвку и в чате Сенса подавать заявление на перенос лимита :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:28

  MASolomko написав:Вот в Sense можно было и разделить эти балансы. Тапнув на счёт — отобразился баланс счёта, тапнув на карту — баланс карты.

В Sense в новостях меньше месяца назад "очередной и последний раз пояснили, чем счёт (в том числе карточный) отличается от карты" и объяснение гласило, что все деньги на счёте, а карта - это только физический ключ доступа к нему. Им теперь что, переобуваться и уже объяснять, что карта - это не просто ключ, и у неё есть собственный баланс, отдельный от счёта? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:36

  MASolomko написав:M-Audio, используйте функцию "Сбор денег", которую предварительно на месяц подключение на дебетку и не паритесь с особенностями Sense.

ps Ловил проблему, когда предложение мне предлагало подтвердить операцию, которую я уже давно подтвердил. )

  Alfa_Bank написав:Можливо, зробили скріни як це вигладало?
Никак не отличается от того скрина, где предлагает подтвердить операцию 3-D Secure 2.0 отпечатком пальца.

ps Можно было бы в чате хейтеров написать, но там это "умрёт" во флуде.


Буде добре, якщо надасте приклади таких ситуацій і ми виправимо це. Але було б ще краще, щоб такого більше ніколи не було :)
Alfa_Bank
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