Alfa_Bank написав:СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок).
Вот в Sense можно было и разделить эти балансы. Тапнув на счёт — отобразился баланс счёта, тапнув на карту — баланс карты. И при совершении операций в приложении показать, что проводится с карты, а что со счёта.
Сенс - это таки нечто. Пополняю дебетку с карты другого банка, приложение другого банка просит подтверждение. Подтверждаю, возвращаюсь в сенс, и оно мне вдруг начинает требовать отпечаток пальца для подтверждения предыдущего платежа, который я пару часов назад делал (с карты альфа-банка). Естественно, отменяю эту хрень, и пополнение не проходит. На третий раз я ему палец всё же приложил (решил, что это безопасно, поскольку нужной суммы для этого дубликата платежа там всё равно не было). И чудо, пополнение прошло.
M-Audio написав:Сенс - это таки нечто. Пополняю дебетку с карты другого банка, приложение другого банка просит подтверждение. Подтверждаю, возвращаюсь в сенс, и оно мне вдруг начинает требовать отпечаток пальца для подтверждения предыдущего платежа, который я пару часов назад делал (с карты альфа-банка). Естественно, отменяю эту хрень, и пополнение не проходит. На третий раз я ему палец всё же приложил (решил, что это безопасно, поскольку нужной суммы для этого дубликата платежа там всё равно не было). И чудо, пополнение прошло.
MASolomko написав:Вот в Sense можно было и разделить эти балансы. Тапнув на счёт — отобразился баланс счёта, тапнув на карту — баланс карты.
В Sense в новостях меньше месяца назад "очередной и последний раз пояснили, чем счёт (в том числе карточный) отличается от карты" и объяснение гласило, что все деньги на счёте, а карта - это только физический ключ доступа к нему. Им теперь что, переобуваться и уже объяснять, что карта - это не просто ключ, и у неё есть собственный баланс, отдельный от счёта?