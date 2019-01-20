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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9873987498759876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:38

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:
  dr_morgenstern написав:Оформил вчера хамелеон, налили сходу 30к. Заказал пластик на новую почту. Сегодня кредлим на реде уменьшился на те же 30к. Неожиданно.

Якщо по ред використовували менше 50% встановленого ліміту, то його автоматично переносять на хамелеон, щоб не було відмови

Неправда! У меня 3% использования при 6-значном лимите - никто и не подумал сделать автоматом. Пришлось вчера выпускать нулёвку и в чате Сенса подавать заявление на перенос лимита :(

Для цього і зробили цю процедуру в чаті, щоб всі (або майже всі) могли користуватися нескінченним "грейсом" ;)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:51

Re: Альфа-Банк

А как обнулить лимит ящера? Одна морда не хочет кредитного
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:58

  demichh написав:В метро киева эти билеты уже по 2 раздают, приглашают брать в кассу. Видно лимон никак не кончается :)
Бумагу не экономят: на картонке печатают.
Грят и завтра можно сьездить+наземный транспорт. Взял про запас.

Оце так. Альфа катає на р2р, СЕПах, а тепер ще й на метро. Дивина та й годі!
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:15

  Alfa_Bank написав:Для цього і зробили цю процедуру в чаті, щоб всі (або майже всі) могли користуватися нескінченним "грейсом" ;)


Перенос кредитного лимита с Хамелеона на другую кредитную карту возможен?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:19

Alfa_Bank
Вітаю тутечки й у вихідний! Чи для Вас це робочий за подвійну пайку?

Щодо справи.
1) Хам.он у вихідні й святкові також можна випустити існуючим клієнтам?
2) РД цією датою й буде (2 числа, якби я сьогодні наважився)?
3) Кредитний ліміт з Максимуму чи ЕКО лише через чат перенести можна, якщо одразу його не буде?

Дякую наперед за змістовну відповідь.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:22

Kevin
Ні, лише з іншої картки на Хамелеон :)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10963
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
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