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Альфа-Банк
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Додано: Суб 02 жов, 2021 10:38
Vorlon написав: Alfa_Bank написав: dr_morgenstern написав:
Оформил вчера хамелеон, налили сходу 30к. Заказал пластик на новую почту. Сегодня кредлим на реде уменьшился на те же 30к. Неожиданно.
Якщо по ред використовували менше 50% встановленого ліміту, то його автоматично переносять на хамелеон, щоб не було відмови
Неправда! У меня 3% использования при 6-значном лимите - никто и не подумал сделать автоматом. Пришлось вчера выпускать нулёвку и в чате Сенса подавать заявление на перенос лимита
Для цього і зробили цю процедуру в чаті, щоб всі (або майже всі) могли користуватися нескінченним "грейсом"
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Додано: Суб 02 жов, 2021 10:51
А как обнулить лимит ящера? Одна морда не хочет кредитного
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Мизантрóп
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Додано: Суб 02 жов, 2021 10:58
demichh написав:
В метро киева эти билеты уже по 2 раздают, приглашают брать в кассу. Видно лимон никак не кончается
Бумагу не экономят: на картонке печатают.
Грят и завтра можно сьездить+наземный транспорт. Взял про запас.
Оце так. Альфа катає на р2р, СЕПах, а тепер ще й на метро. Дивина та й годі!
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:15
Alfa_Bank написав:
Для цього і зробили цю процедуру в чаті, щоб всі (або майже всі) могли користуватися нескінченним "грейсом"
Перенос кредитного лимита с Хамелеона на другую кредитную карту возможен?
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Kevin
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:19
Alfa_Bank
Вітаю тутечки й у вихідний! Чи для Вас це робочий за подвійну пайку?
Щодо справи.
1) Хам.он у вихідні й святкові також можна випустити існуючим клієнтам?
2) РД цією датою й буде (2 числа, якби я сьогодні наважився)?
3) Кредитний ліміт з Максимуму чи ЕКО лише через чат перенести можна, якщо одразу його не буде?
Дякую наперед за змістовну відповідь.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:22
Kevin
Ні, лише з іншої картки на Хамелеон
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 02 жов, 2021 12:02
Я вам про сенс, а ви мені сайт)
Чому в сенсі в акціях нема?
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motosmile
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Додано: Суб 02 жов, 2021 12:06
moveton написав:
объяснение гласило, что все деньги на счёте, а карта - это только физический ключ доступа к нему.
А этой статьёй можно нагибать банк за овердрафты и комиссии?
Мизантрóп написав:
А как обнулить лимит ящера? Одна морда не хочет кредитного
Написать в чат. Можно как через них понизить лимит, так и обнулить его без возможности его дальнейшего повышения со стороны банка.
Через робота Аллу можно понизить лимит.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 12:08
motosmile написав:
Я вам про сенс, а ви мені сайт)
Чому в сенсі в акціях нема?
таки да, в Сенсе нет акций ни по Киеву, ни по Харькову...
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Додано: Суб 02 жов, 2021 13:10
Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
Рассрочки сейчас на 6 месяцев там тоже дают?
Категории кешбэка (по процентам) такие же?
И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
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