|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:18
Искатель написав:
Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
Рассрочки сейчас на 6 месяцев там тоже дают?
Категории кешбэка (по процентам) такие же?
И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
рассрочек там вроде нет.
но сам хамон по сути и есть одна сплошная рассрочка
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:19
Alfa_Bank написав:Kevin
Ні, лише з іншої картки на Хамелеон
Передайте разработчикам, чтобы они сделали такую возможность.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 511
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan
, kostya77
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|49754
|6792473
|
Суб 02 жов, 2021 11:53
kreuz
|
|8334
|2016393
|
Суб 02 жов, 2021 11:44
kreuz
|
|757
|582711
|
|