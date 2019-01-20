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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:18
Искатель написав:
Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
Рассрочки сейчас на 6 месяцев там тоже дают?
Категории кешбэка (по процентам) такие же?
И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
рассрочек там вроде нет.
но сам хамон по сути и есть одна сплошная рассрочка
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Kalgan
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Додано: Суб 02 жов, 2021 13:19
Alfa_Bank написав:Kevin
Ні, лише з іншої картки на Хамелеон
Передайте разработчикам, чтобы они сделали такую возможность.
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Kevin
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Додано: Суб 02 жов, 2021 13:45
Kalgan написав: Искатель написав:
Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
Рассрочки сейчас на 6 месяцев там тоже дают?
Категории кешбэка (по процентам) такие же?
И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
рассрочек там вроде нет.
но сам хамон по сути и есть одна сплошная рассрочка
Да, точно
Это я немного ступил
А расчетная дата (внесения 10%) тоже привязана к дате открытия карты/договора или нет?
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Искатель
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Додано: Суб 02 жов, 2021 14:02
Искатель, да. Здесь всё стандартно.
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MASolomko
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Додано: Суб 02 жов, 2021 15:24
Искатель написав:
Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
Категории кешбэка (по процентам) такие же?
Проценты кэшбека там лучше
Такие же, как при оплате кредитными средствами с любой карты, т.е. повышенные, но при этом без разницы платить кредитными или своими. Это, кстати, прямо при выборе категорий в Sense нарисовано.
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moveton
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Суб 02 жов, 2021 11:44
kreuz
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