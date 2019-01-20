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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9874987598769877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:18

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.

Рассрочки сейчас на 6 месяцев там тоже дают?
Категории кешбэка (по процентам) такие же?

И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.

рассрочек там вроде нет.
но сам хамон по сути и есть одна сплошная рассрочка :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:19

  Alfa_Bank написав:Kevin
Ні, лише з іншої картки на Хамелеон :)


Передайте разработчикам, чтобы они сделали такую возможность.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:45

  Kalgan написав:
  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.

Рассрочки сейчас на 6 месяцев там тоже дают?
Категории кешбэка (по процентам) такие же?

И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.

рассрочек там вроде нет.
но сам хамон по сути и есть одна сплошная рассрочка :mrgreen:

Да, точно :) Это я немного ступил :)
А расчетная дата (внесения 10%) тоже привязана к дате открытия карты/договора или нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:02

Re: Альфа-Банк

Искатель, да. Здесь всё стандартно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:24

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
Категории кешбэка (по процентам) такие же?

Проценты кэшбека там лучше 8) Такие же, как при оплате кредитными средствами с любой карты, т.е. повышенные, но при этом без разницы платить кредитными или своими. Это, кстати, прямо при выборе категорий в Sense нарисовано.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:42

Re: Альфа-Банк

Добрый день коллеги, сегодня налили больше 100к кредитного лимита по карте ред, не требуют никаких документов осталось только активировать карту (реда у меня нет). как то странно сразу такая крупная сумма. Скажите какие тут подводные камни? Знаю раньше навязывали страховку на всю сумму лимита.
vitaliian
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