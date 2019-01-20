Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона. Категории кешбэка (по процентам) такие же?
Проценты кэшбека там лучше Такие же, как при оплате кредитными средствами с любой карты, т.е. повышенные, но при этом без разницы платить кредитными или своими. Это, кстати, прямо при выборе категорий в Sense нарисовано.
Добрый день коллеги, сегодня налили больше 100к кредитного лимита по карте ред, не требуют никаких документов осталось только активировать карту (реда у меня нет). как то странно сразу такая крупная сумма. Скажите какие тут подводные камни? Знаю раньше навязывали страховку на всю сумму лимита.
vitaliian написав:Добрый день коллеги, сегодня налили больше 100к кредитного лимита по карте ред, не требуют никаких документов осталось только активировать карту (реда у меня нет). как то странно сразу такая крупная сумма. Скажите какие тут подводные камни? Знаю раньше навязывали страховку на всю сумму лимита.
обычно первый раз страхивку приходится платить, но можете внаглую в чат требовательно просить отключить сразу при получении
в остальном, если не RedCAsh - никаких, все обычно: РД, мин платеж, весь платеж и т.п.
Alfa_Bank написав:СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок).
Вот в Sense можно было и разделить эти балансы. Тапнув на счёт — отобразился баланс счёта, тапнув на карту — баланс карты. И при совершении операций в приложении показать, что проводится с карты, а что со счёта.
Баланс есть ток у счета, т.е. приход, расход, итого. У карты есть операции и холды, т.е. движение по карте.