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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9874987598769877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:18

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.

Рассрочки сейчас на 6 месяцев там тоже дают?
Категории кешбэка (по процентам) такие же?

И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.

рассрочек там вроде нет.
но сам хамон по сути и есть одна сплошная рассрочка :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:19

  Alfa_Bank написав:Kevin
Ні, лише з іншої картки на Хамелеон :)


Передайте разработчикам, чтобы они сделали такую возможность.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:45

  Kalgan написав:
  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.

Рассрочки сейчас на 6 месяцев там тоже дают?
Категории кешбэка (по процентам) такие же?

И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.

рассрочек там вроде нет.
но сам хамон по сути и есть одна сплошная рассрочка :mrgreen:

Да, точно :) Это я немного ступил :)
А расчетная дата (внесения 10%) тоже привязана к дате открытия карты/договора или нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:02

Re: Альфа-Банк

Искатель, да. Здесь всё стандартно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:24

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
Категории кешбэка (по процентам) такие же?

Проценты кэшбека там лучше 8) Такие же, как при оплате кредитными средствами с любой карты, т.е. повышенные, но при этом без разницы платить кредитными или своими. Это, кстати, прямо при выборе категорий в Sense нарисовано.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:42

Re: Альфа-Банк

Добрый день коллеги, сегодня налили больше 100к кредитного лимита по карте ред, не требуют никаких документов осталось только активировать карту (реда у меня нет). как то странно сразу такая крупная сумма. Скажите какие тут подводные камни? Знаю раньше навязывали страховку на всю сумму лимита.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:22

  vitaliian написав:Добрый день коллеги, сегодня налили больше 100к кредитного лимита по карте ред, не требуют никаких документов осталось только активировать карту (реда у меня нет). как то странно сразу такая крупная сумма. Скажите какие тут подводные камни? Знаю раньше навязывали страховку на всю сумму лимита.


обычно первый раз страхивку приходится платить, но можете внаглую в чат требовательно просить отключить сразу при получении

в остальном, если не RedCAsh - никаких, все обычно: РД, мин платеж, весь платеж и т.п.
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:34

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:обычно первый раз страхивку приходится платить

это почему ?
Обычно, если страховка не нужна,от одной можно сразу отказаться, а другую отключить сразу после активации карты. По крайней мере с ред это работало четко
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:37

Написал небольшой гайд по активации карты и отключению страховок. Для Red всё то же самое, что и для Максимум 2.0.

Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:49

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок).
Вот в Sense можно было и разделить эти балансы. Тапнув на счёт — отобразился баланс счёта, тапнув на карту — баланс карты.
И при совершении операций в приложении показать, что проводится с карты, а что со счёта.

Баланс есть ток у счета, т.е. приход, расход, итого.
У карты есть операции и холды, т.е. движение по карте.
Amethyst
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