RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9875987698779878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:20

  Kalgan написав:
  cohan написав:обычно первый раз страхивку приходится платить

это почему ?
Обычно, если страховка не нужна,от одной можно сразу отказаться, а другую отключить сразу после активации карты. По крайней мере с ред это работало четко


оно и работает ) если не слушать девок при выдаче что "все отключено", а ломиться в чат и требовать
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9875987698779878
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 832, 833, 834
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8336 2016718
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 17:35
cohan
Банк Восток 1 ... 74, 75, 76
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
758 583005
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 14:04
Искатель
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4974, 4975, 4976
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49755 6793159
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 13:51
Искатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2289)
02.10.2021 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.