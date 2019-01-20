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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 19:20
Kalgan написав: cohan написав:
обычно первый раз страхивку приходится платить
это почему ?
Обычно, если страховка не нужна,от одной можно сразу отказаться, а другую отключить сразу после активации карты. По крайней мере с ред это работало четко
оно и работает ) если не слушать девок при выдаче что "все отключено", а ломиться в чат и требовать
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:03
СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:21
Искатель написав:
а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
Приняли заявку на перенос с Эко
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