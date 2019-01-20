оно и работает ) если не слушать девок при выдаче что "все отключено", а ломиться в чат и требовать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 19:20
оно и работает ) если не слушать девок при выдаче что "все отключено", а ломиться в чат и требовать
Додано: Суб 02 жов, 2021 21:03
Re: Альфа-Банк
СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?
Додано: Суб 02 жов, 2021 21:21
Re: Альфа-Банк
Приняли заявку на перенос с Эко
Додано: Нед 03 жов, 2021 07:24
Re: Альфа-Банк
По цифровой RED никаких. Дата подписания договора = РД. Пластик можно заказать на отделении.
Можете после оформить Caméléon (даже с 0-ым лимитом) и затем 30к грн лимита с RED перекинуть через заявку в чате на него.
ps Финансовый номер Киевстар?
Страховки оформляются только при оформлении карты в отделении банка, по цифровым её нет.
Додано: Нед 03 жов, 2021 07:35
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