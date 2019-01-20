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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 19:20
Kalgan написав: cohan написав:
обычно первый раз страхивку приходится платить
это почему ?
Обычно, если страховка не нужна,от одной можно сразу отказаться, а другую отключить сразу после активации карты. По крайней мере с ред это работало четко
оно и работает ) если не слушать девок при выдаче что "все отключено", а ломиться в чат и требовать
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:03
СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:21
Искатель написав:
а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
Приняли заявку на перенос с Эко
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Додано: Нед 03 жов, 2021 07:24
vitaliian написав:
Скажите какие тут подводные камни?
По цифровой RED никаких. Дата подписания договора = РД. Пластик можно заказать на отделении.
Можете после оформить Caméléon (даже с 0-ым лимитом) и затем 30к грн лимита с RED перекинуть через заявку в чате на него.
ps Финансовый номер Киевстар?
vitaliian написав:
Знаю раньше навязывали страховку на всю сумму лимита.
Страховки оформляются только при оформлении карты в отделении банка, по цифровым её нет.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 07:35
2XL написав:
СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?
Отправил час назад СЭП с пакетки - уже все поступило. Может у вас проблемы в банке получателе?
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Додано: Нед 03 жов, 2021 09:17
Искатель написав:
Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
В моем случае максимку не трогали, а уменьшили лимит в предложении по реду в сенсе. Через неделю после оформления хамона с 30т, пропало предложение по реду.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 09:19
2XL написав:
СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?
Скунс стабильно отобразит с первый раб.день. Все время акции так.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 09:31
Citizen_D написав: Искатель написав:
Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
В моем случае максимку не трогали, а уменьшили лимит в предложении по реду в сенсе. Через неделю после оформления хамона с 30т, пропало предложение по реду.
Так, ліміт може бути переглянуто. Також можна перенести ліміт з будь-якої кредитки. Головне, щоб сума була невикористана
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Додано: Нед 03 жов, 2021 09:39
Alfa_Bank написав: Citizen_D написав: Искатель написав:
Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.
И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
В моем случае максимку не трогали, а уменьшили лимит в предложении по реду в сенсе. Через неделю после оформления хамона с 30т, пропало предложение по реду.
Так, ліміт може бути переглянуто. Також можна перенести ліміт з будь-якої кредитки. Головне, щоб сума була невикористана
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Додано: Нед 03 жов, 2021 09:49
Shaman написав: motosmile написав: motosmile написав:
В сенсе в акциях пропало метро, отключили?)
Я вам про сенс, а ви мені сайт)
Чому в сенсі в акціях нема?
таки да, в Сенсе нет акций ни по Киеву, ни по Харькову...
Ау, точняк. А де сі діла ахція по метрополітену ?
Я вже на ящірку завів грошенята щоб цикати поїздки в метро, а тут таке.
Чи може Альфа сильно потратилась на метро 01 жовтня
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