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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9875987698779878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:20

  Kalgan написав:
  cohan написав:обычно первый раз страхивку приходится платить

это почему ?
Обычно, если страховка не нужна,от одной можно сразу отказаться, а другую отключить сразу после активации карты. По крайней мере с ред это работало четко


оно и работает ) если не слушать девок при выдаче что "все отключено", а ломиться в чат и требовать
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:03

Re: Альфа-Банк

СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:21

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:
а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.
Приняли заявку на перенос с Эко
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 07:24

Re: Альфа-Банк

  vitaliian написав:Скажите какие тут подводные камни?
По цифровой RED никаких. Дата подписания договора = РД. Пластик можно заказать на отделении.
Можете после оформить Caméléon (даже с 0-ым лимитом) и затем 30к грн лимита с RED перекинуть через заявку в чате на него.

ps Финансовый номер Киевстар?

  vitaliian написав:Знаю раньше навязывали страховку на всю сумму лимита.
Страховки оформляются только при оформлении карты в отделении банка, по цифровым её нет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 07:35

  2XL написав:СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?

Отправил час назад СЭП с пакетки - уже все поступило. Может у вас проблемы в банке получателе?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:17

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.

И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.

В моем случае максимку не трогали, а уменьшили лимит в предложении по реду в сенсе. Через неделю после оформления хамона с 30т, пропало предложение по реду.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:19

  2XL написав:СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?

Скунс стабильно отобразит с первый раб.день. Все время акции так.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:31

  Citizen_D написав:
  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.

И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.

В моем случае максимку не трогали, а уменьшили лимит в предложении по реду в сенсе. Через неделю после оформления хамона с 30т, пропало предложение по реду.

Так, ліміт може бути переглянуто. Також можна перенести ліміт з будь-якої кредитки. Головне, щоб сума була невикористана
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:39

  Alfa_Bank написав:
  Citizen_D написав:
  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже оформил Хамелеона.

И вопрос к представителю: а можно, чтобы при оформлении сняли не с Максимума, а с ЭКО-Максимума кредлимит? У меня он используется гораздо реже.

В моем случае максимку не трогали, а уменьшили лимит в предложении по реду в сенсе. Через неделю после оформления хамона с 30т, пропало предложение по реду.

Так, ліміт може бути переглянуто. Також можна перенести ліміт з будь-якої кредитки. Головне, щоб сума була невикористана


ого, сразу видно - Спарта, наказание - работа в выходные :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:49

  Shaman написав:
  motosmile написав:
  motosmile написав:В сенсе в акциях пропало метро, отключили?)
Я вам про сенс, а ви мені сайт)
Чому в сенсі в акціях нема?

таки да, в Сенсе нет акций ни по Киеву, ни по Харькову...


Ау, точняк. А де сі діла ахція по метрополітену ? :shock:
Я вже на ящірку завів грошенята щоб цикати поїздки в метро, а тут таке.
Чи може Альфа сильно потратилась на метро 01 жовтня :P .
lov2108
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