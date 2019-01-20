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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9876987798789879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:10

Re: Альфа-Банк

"АТ «Альфа-Банк» з 1 жовтня вносить зміни у Тарифи по усім діючим дебетним платіжним карткам Банку для фізичних осіб та відміняє плату за конвертацію валют" (Інформація для клієнтів 29 вересня 2021 - 15:00)
Тарифи, що лежать на сайті, з 2020 не мінялись. В чому зміни тоді?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:11

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Ау, точняк. А де сі діла ахція по метрополітену ? :shock:
Я вже на ящірку завів грошенята щоб цикати поїздки в метро, а тут таке.
Чи може Альфа сильно потратилась на метро 01 жовтня :P .

этот вопрос упорно игнорят, как в чате хейтеров так и тут на форуме :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:13

Re: Альфа-Банк

  Son of Sun написав:Тарифи, що лежать на сайті, з 2020 не мінялись. В чому зміни тоді?

та ладно. что у вас в п.7 тарифов написано ?
Kalgan
 
Повідомлень: 792
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:19

  Kalgan написав:
  Son of Sun написав:Тарифи, що лежать на сайті, з 2020 не мінялись. В чому зміни тоді?

та ладно. что у вас в п.7 тарифов написано ?

цей пункт поміняли.
а в назві розділу лишилось: "ПАКЕТИ ПОСЛУГ NEW з 25.05.2020" на сторінці тарифів. можна було б відредагувати назву.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:23

  Son of Sun написав:
  Kalgan написав:
  Son of Sun написав:Тарифи, що лежать на сайті, з 2020 не мінялись. В чому зміни тоді?

та ладно. что у вас в п.7 тарифов написано ?

цей пункт поміняли.
а в назві розділу лишилось: "ПАКЕТИ ПОСЛУГ NEW з 25.05.2020" на сторінці тарифів. можна було б відредагувати назву.

ну то вы уже придираетесь :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:26

  moveton написав:
  Amethyst написав:Ничо на белой не возникает, т.к. все операции будут поведены в рабочее время.
Не нуна ничо сочинять, а нуна просто взять Выписку в отд-и. Накрайняк сойдет выписка в МАБе.

Ничего не понял. Что мне даст выписка, если я уже влез в теховер и комис из за него?

Что до не возникания теховера на белой, то про СЭП я несколько загнул. Он до следующего рабочего дня и на балансе не появится, поэтому не интересно. А вот с MoneySend, т.е. с карты на карту, эксперимент сейчас провёл. С мониной карты пополнение на белую. Баланс пополнился сразу, но лайфхак до сих пор показывает, что операция не проведена. Тем не менее, трансфер этой суммы на хамон произошёл и лайфхак говорит, что полностью. Очевидно, теперь у меня теховер на белой, но не на хамоне и я могу с хамона обналичивать без комиса. А вот если бы я отправил с мони сразу на хамон, то от обнала мог бы быть ой.


Аналогичная схема по лумумбе: п2п на всекарту, с неё на всеможу для покрытия лимита или на другую всекарта(другого картсчета) для обнала.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:29

  Kalgan написав:
  Son of Sun написав:а в назві розділу лишилось: "ПАКЕТИ ПОСЛУГ NEW з 25.05.2020" на сторінці тарифів. можна було б відредагувати назву.

ну то вы уже придираетесь :mrgreen:

ну і в самих тарифах можна було б писати дату, з якої вони діють, а був би люкс, якби писали, що саме змінилось по відношенню до попередніх, як роблять деякі інші банки :)
Son of Sun
 
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