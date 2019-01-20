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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:10
"АТ «Альфа-Банк» з 1 жовтня вносить зміни у Тарифи по усім діючим дебетним платіжним карткам Банку для фізичних осіб та відміняє плату за конвертацію валют" (Інформація для клієнтів 29 вересня 2021 - 15:00)
Тарифи, що лежать на сайті, з 2020 не мінялись. В чому зміни тоді?
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Son of Sun
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:11
lov2108 написав:
Ау, точняк. А де сі діла ахція по метрополітену ?
Я вже на ящірку завів грошенята щоб цикати поїздки в метро, а тут таке.
Чи може Альфа сильно потратилась на метро 01 жовтня
.
этот вопрос упорно игнорят, как в чате хейтеров так и тут на форуме
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Kalgan
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:13
Son of Sun написав:
Тарифи, що лежать на сайті, з 2020 не мінялись. В чому зміни тоді?
та ладно. что у вас в п.7 тарифов написано ?
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Kalgan
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:19
Kalgan написав: Son of Sun написав:
Тарифи, що лежать на сайті, з 2020 не мінялись. В чому зміни тоді?
та ладно. что у вас в п.7 тарифов написано ?
цей пункт поміняли.
а в назві розділу лишилось: "ПАКЕТИ ПОСЛУГ NEW з 25.05.2020" на сторінці тарифів. можна було б відредагувати назву.
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Son of Sun
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:23
Son of Sun написав: Kalgan написав: Son of Sun написав:
Тарифи, що лежать на сайті, з 2020 не мінялись. В чому зміни тоді?
та ладно. что у вас в п.7 тарифов написано ?
цей пункт поміняли.
а в назві розділу лишилось: "ПАКЕТИ ПОСЛУГ NEW з 25.05.2020" на сторінці тарифів. можна було б відредагувати назву.
ну то вы уже придираетесь
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Kalgan
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:26
moveton написав: Amethyst написав:
Ничо на белой не возникает, т.к. все операции будут поведены в рабочее время.
Не нуна ничо сочинять, а нуна просто взять Выписку в отд-и. Накрайняк сойдет выписка в МАБе.
Ничего не понял. Что мне даст выписка, если я уже влез в теховер и комис из за него?
Что до не возникания теховера на белой, то про СЭП я несколько загнул. Он до следующего рабочего дня и на балансе не появится, поэтому не интересно. А вот с MoneySend, т.е. с карты на карту, эксперимент сейчас провёл. С мониной карты пополнение на белую. Баланс пополнился сразу, но лайфхак до сих пор показывает, что операция не проведена. Тем не менее, трансфер этой суммы на хамон произошёл и лайфхак говорит, что полностью. Очевидно, теперь у меня теховер на белой, но не на хамоне и я могу с хамона обналичивать без комиса. А вот если бы я отправил с мони сразу на хамон, то от обнала мог бы быть ой.
Аналогичная схема по лумумбе: п2п на всекарту, с неё на всеможу для покрытия лимита или на другую всекарта(другого картсчета) для обнала.
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alibob
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Son of Sun
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