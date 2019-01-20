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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 14:13
Flamingo написав:
При всем уважении алла таки не проводит по счету проводки во внеоперационное время. Даже СЭП который 23/7 выполеный во внеопервремя проводится следующим рабочим днем. Поэтому лайфхаки оайфхаками, но проводка в реале будет только понедельником
Да как бы и ради бога. Цель-то на комис не попасть, а не правильно обозвать когда там внутри у аллы что-то, не видимой мной, пройдёт. Если лайфхак надёжно показывает, что последующие операции будут проведены позже этой, то с точки зрения клиента нормально сказать, что эта операция уже проведена. Показывает ли - тут пока вопрос.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 17:44
Когда добавят возможность авторизоваться в веб версии по QR коду? Мне сегодня до ночи заблокирован. Доступ в альфу везде.... 3раза ввел неверный пароль в веб версии...
Это что кому день испортить есть желание, еще одна возможность ????
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vpchelko
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Додано: Нед 03 жов, 2021 17:51
vpchelko написав:
Когда добавят возможность авторизоваться в веб версии по QR коду? Мне сегодня до ночи заблокирован. Доступ в альфу везде.... 3раза ввел неверный пароль в веб версии...
Это что кому день испортить есть желание, еще одна возможность ????
Так раньше на 20 минут блокировали. Уже на день?
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Додано: Нед 03 жов, 2021 18:01
vpchelko написав:
Когда добавят возможность авторизоваться в веб версии по QR коду? Мне сегодня до ночи заблокирован. Доступ в альфу везде.... 3раза ввел неверный пароль в веб версии...
Это что кому день испортить есть желание, еще одна возможность ????
Вхід блокується не настільки довго, якщо це тимчасове блокування. Також ви можете зателефонувати на 0 800 50 20 50 і розблокувати одразу.
Планів з розвитку MyAlfaBank на найближче майбутнє немає. Якщо забули пароль, то можете його відновити після розблокування. Введіть логін, дату народження та натисніть кнопку "Нагадати".
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