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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9878987998809881>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:13

  Flamingo написав:При всем уважении алла таки не проводит по счету проводки во внеоперационное время. Даже СЭП который 23/7 выполеный во внеопервремя проводится следующим рабочим днем. Поэтому лайфхаки оайфхаками, но проводка в реале будет только понедельником

Да как бы и ради бога. Цель-то на комис не попасть, а не правильно обозвать когда там внутри у аллы что-то, не видимой мной, пройдёт. Если лайфхак надёжно показывает, что последующие операции будут проведены позже этой, то с точки зрения клиента нормально сказать, что эта операция уже проведена. Показывает ли - тут пока вопрос.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:44

Re: Альфа-Банк

Когда добавят возможность авторизоваться в веб версии по QR коду? Мне сегодня до ночи заблокирован. Доступ в альфу везде.... 3раза ввел неверный пароль в веб версии...

Это что кому день испортить есть желание, еще одна возможность ????
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:51

  vpchelko написав:Когда добавят возможность авторизоваться в веб версии по QR коду? Мне сегодня до ночи заблокирован. Доступ в альфу везде.... 3раза ввел неверный пароль в веб версии...

Это что кому день испортить есть желание, еще одна возможность ????

Так раньше на 20 минут блокировали. Уже на день?
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:01

  vpchelko написав:Когда добавят возможность авторизоваться в веб версии по QR коду? Мне сегодня до ночи заблокирован. Доступ в альфу везде.... 3раза ввел неверный пароль в веб версии...

Это что кому день испортить есть желание, еще одна возможность ????


Вхід блокується не настільки довго, якщо це тимчасове блокування. Також ви можете зателефонувати на 0 800 50 20 50 і розблокувати одразу.

Планів з розвитку MyAlfaBank на найближче майбутнє немає. Якщо забули пароль, то можете його відновити після розблокування. Введіть логін, дату народження та натисніть кнопку "Нагадати". 
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:15

  lov2108 написав:Чи може Альфа сильно потратилась на метро 01 жовтня :P .


тоже думал, глядя как Приват резко свернул подобное недавно, но странно что пропали оба города - метро все же разные подчинения
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:35

  cohan написав:
  lov2108 написав:Чи може Альфа сильно потратилась на метро 01 жовтня :P .


тоже думал, глядя как Приват резко свернул подобное недавно, но странно что пропали оба города - метро все же разные подчинения

Інформації про припинення акції не було, взяв на уточнення і повернусь, коли отримаю відповідь. Не хвилюйтеся :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:11

Re: Альфа-Банк

Вопрос представителю банка.
Есть карта хамелеон. 17 сентября открыта была. Почти сразу начал использовать.Когда нужно внести 10% обязательного платежа? До 17 октября или до 17 ноября.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:16

Re: Альфа-Банк

  pfauter написав:Когда нужно внести 10% обязательного платежа?

Внести нуна када тётя Алла укажет это в ИБ. И не 10%, а ВЕСЬ ОМП, который составить 10% от потраченного!
А укажет она сумму ОМП 17 окт, и до 17 нояб нуна будет ее внести, тютелька-в-тютельку.
А щас тратьте все неоглядываясь
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:19

Re: Альфа-Банк

10% конечно не правильно выразился...
Получается 2 месяца первый льготный период.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:22

  pfauter написав:10% конечно не правильно выразился...
Получается 2 месяца первый льготный период.

Да любой грейс тут до 62 дн, как и у Рэда.
Вот у Коннекта(Эко, Готівка) есть плата за РКО, вот там грейс, по сути дела, вырождается в 30дн :(
Amethyst
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