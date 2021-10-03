Да любой грейс тут до 62 дн, как и у Рэда.
Вот у Коннекта(Эко, Готівка) есть плата за РКО, вот там грейс, по сути дела, вырождается в 30дн
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Додано: Нед 03 жов, 2021 20:22
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:33
У жовтні формується платіж, погасити по рахунку треба до 17/11. Пільговий період нескінченний, якщо не внести мінімальний платіж, то буде прострочена заборгованість (але пільговий період зберігається), 37% річних будуть нараховуватись тільки на суму просрочки
Додано: Пон 04 жов, 2021 07:21
Знакомый перевёл мне на хамелеон деньги с монобанка. Через сколько можно снимать деньги с карточки хамелеона?
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:06
Alfa_Bank
Вітаю знов!
Невже й цього мого питання не побачили?
viewtopic.php?p=5307619#p5307619
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:09
Re: Альфа-Банк
Вопрос представителю банка.
Эпиграф:
Оформил я Хамеллиона, в воскресенье (03.10.2021), утром пораньше что б не забыть.
Именно 3-го, что б всё ровно было, как у RED.
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Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.
Поддержка говорит такое:
П: "У вас оформились розсрочки 04.10, а платіж сформувався 01.10"
Я: и что мне теперь платить два раза? (и платёж и россрочки)
П: "Ви могли не оформлювати"
Я: Так система ж позволила.. Можете просто аннулировать эти россрочки?
П: "Для вирішення цого питання підключаю коллег, ... відповідь завтра."
Может заблокируете россрочи в день +/- формирования платеж за период?
Или чтоб задним числом платёж по рассрочке списывался, раз позволяет её оформить.
И чё теперь делать?
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:16
Re: Альфа-Банк
Вот, только поступил. Ошибка с моей стороны исключена - платеж по шаблону. Может у Альфа-банка СЭП 23/5?
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:17
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:25
Допки к хам.ону
Вопрос к представителю:
Если дней десять назад был щаказан выпуск допок к хам.ону иипри этом поддержка сказала что карты можно будет щабрать в конкретном отделении начиная с 4 октября то:
а) - можно смело идти в отделение в этот день карты уже будут на месте?
б) - надо дождаттся какого-то сообщения от банка (пуш, смс, вайбер)?
в) - ваш вариант?
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:33
Re: Альфа-Банк
Последние несколько месяцев не помню но одного сообщения. Тихо лежат в отделении и ждут. Могут скиснуть.
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:38
Добре, що ми не в середньовіччі і за принесену погану новину мені не відрубають голову
В Києві ця акція не запустилася. Але в Харкові продовжує свою дію, в додаток і на сайт додамо інформацію.
Старт акції у м. Київ переноситься (строків поки немає)
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