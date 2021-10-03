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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9879988098819882>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:22

  pfauter написав:10% конечно не правильно выразился...
Получается 2 месяца первый льготный период.

Да любой грейс тут до 62 дн, как и у Рэда.
Вот у Коннекта(Эко, Готівка) есть плата за РКО, вот там грейс, по сути дела, вырождается в 30дн :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:33

  pfauter написав:Вопрос представителю банка.
Есть карта хамелеон. 17 сентября открыта была. Почти сразу начал использовать.Когда нужно внести 10% обязательного платежа? До 17 октября или до 17 ноября.


У жовтні формується платіж, погасити по рахунку треба до 17/11. Пільговий період нескінченний, якщо не внести мінімальний платіж, то буде прострочена заборгованість (але пільговий період зберігається), 37% річних будуть нараховуватись тільки на суму просрочки
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:21

Знакомый перевёл мне на хамелеон деньги с монобанка. Через сколько можно снимать деньги с карточки хамелеона?
work-10
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:06

Alfa_Bank
Вітаю знов!

Невже й цього мого питання не побачили?
viewtopic.php?p=5307619#p5307619
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:09

Re: Альфа-Банк

Вопрос представителю банка.

Эпиграф:
Оформил я Хамеллиона, в воскресенье (03.10.2021), утром пораньше что б не забыть.
Именно 3-го, что б всё ровно было, как у RED.
---

Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.

Поддержка говорит такое:
П: "У вас оформились розсрочки 04.10, а платіж сформувався 01.10"
Я: и что мне теперь платить два раза? (и платёж и россрочки)
П: "Ви могли не оформлювати"
Я: Так система ж позволила.. Можете просто аннулировать эти россрочки?
П: "Для вирішення цого питання підключаю коллег, ... відповідь завтра."

Может заблокируете россрочи в день +/- формирования платеж за период?
Или чтоб задним числом платёж по рассрочке списывался, раз позволяет её оформить.
И чё теперь делать?
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:16

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  2XL написав:СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?

Отправил час назад СЭП с пакетки - уже все поступило. Может у вас проблемы в банке получателе?
Вот, только поступил. Ошибка с моей стороны исключена - платеж по шаблону. Может у Альфа-банка СЭП 23/5?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:17

Re: Альфа-Банк

Citizen_D написав:
  2XL написав:СЭП отправил сегодня утром с Хамелиона, до сих пор нет. 23/7 в действии?

Скунс стабильно отобразит с первый раб.день. Все время акции так.
Вот оно что Михалыч... (
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:25

Допки к хам.ону

Вопрос к представителю:
Если дней десять назад был щаказан выпуск допок к хам.ону иипри этом поддержка сказала что карты можно будет щабрать в конкретном отделении начиная с 4 октября то:
а) - можно смело идти в отделение в этот день карты уже будут на месте?
б) - надо дождаттся какого-то сообщения от банка (пуш, смс, вайбер)?
в) - ваш вариант?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:33

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:а) - можно смело идти в отделение в этот день карты уже будут на месте?
б) - надо дождаттся какого-то сообщения от банка (пуш, смс, вайбер)?
Последние несколько месяцев не помню но одного сообщения. Тихо лежат в отделении и ждут. Могут скиснуть.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:38

  Alfa_Bank написав:
  cohan написав:
  lov2108 написав:Чи може Альфа сильно потратилась на метро 01 жовтня :P .


тоже думал, глядя как Приват резко свернул подобное недавно, но странно что пропали оба города - метро все же разные подчинения

Інформації про припинення акції не було, взяв на уточнення і повернусь, коли отримаю відповідь. Не хвилюйтеся :)


Добре, що ми не в середньовіччі і за принесену погану новину мені не відрубають голову :(

В Києві ця акція не запустилася. Але в Харкові продовжує свою дію, в додаток і на сайт додамо інформацію.

Старт акції у м. Київ переноситься (строків поки немає)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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