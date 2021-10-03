Додано: Пон 04 жов, 2021 09:09

Вопрос представителю банка.



Эпиграф:

Оформил я Хамеллиона, в воскресенье (03.10.2021), утром пораньше что б не забыть.

Именно 3-го, что б всё ровно было, как у RED.

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Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.

Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.



Поддержка говорит такое:

П: "У вас оформились розсрочки 04.10, а платіж сформувався 01.10"

Я: и что мне теперь платить два раза? (и платёж и россрочки)

П: "Ви могли не оформлювати"

Я: Так система ж позволила.. Можете просто аннулировать эти россрочки?

П: "Для вирішення цого питання підключаю коллег, ... відповідь завтра."



Может заблокируете россрочи в день +/- формирования платеж за период?

Или чтоб задним числом платёж по рассрочке списывался, раз позволяет её оформить.

И чё теперь делать?