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Альфа-Банк
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Додано: Пон 04 жов, 2021 09:47
Alfa_Bank, слухайте от у вас в Сенсі і Мобайлі для одного й того ж екка вказані РІЗНІ %% на горіхи. Як це розуміти?
От активував я Кеш'Ю в Мобайлі, використовую КРЕДИТКУ в ГПеє, або безконтактом.
І... який КБ буде нараховуватися? По Мобайлу чи по Сенсу? Що це за галіматттття?
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Amethyst
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Додано: Пон 04 жов, 2021 09:50
Amethyst написав:Alfa_Bank
, слухайте от у вас в Сенсі і Мобайлі для одного й того ж екка вказані РІЗНІ %% на горіхи. Як це розуміти?
От активував я Кеш'Ю в Мобайлі, використовую КРЕДИТКУ в ГПеє, або безконтактом.
І... який КБ буде нараховуватися? По Мобайлу чи по Сенсу? Що це за галіматттття?
Они разделили КБ по кредитным и своим, скорее всего в Мобайле нет функционала для раздельного отображения % КБ, вот и показывают КБ по дебетным.
А начисляется так как показывается в Сенсе - проверено.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:00
Одним из условий бесплатности карты вайт является совершение торговых операций от 10шт. Подскажите, пополнение мобильного засчитывается в эти операции? Какая минимальная сумма должна быть и способ оплаты?
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:01
motosmile написав:
Я вам про сенс, а ви мені сайт)
Чому в сенсі в акціях нема?
Значить тепер по вашому посиланню недостовірна інформація, раз в Києві скасували
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:15
Alfa_Bank написав: kulikrom написав:
Прошу офф.преда дать разъяснение, есть возможность открыть Фаст кард или нет?
Створив заявку по цій проблемі та передав в ІТ-відділ для аналізу. Потім по результату відпишу
Ответ в чате Сенс:
Старий додаток Альфа-Мобайл вже не оновлюється, тому може працювати не коректно.
Рекомендую проводити валютообмін вже в додатку Sense SuperApp.
Там ви можете оформити віртуальну валютну картку та провести операцію.
Пакетна картка має свої переваги перед Фасткард. Вона має дохідний сейф, де ви можете зберігати свої кошти і за це отримувати відсотки.
Виправити помилку в старому додатку можливості вже немає
30.09.21 ещё предлагал Альфа Мобайл к оформлению Фасткард. И обновления приложения не было
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:23
Oktawa написав:
Одним из условий бесплатности карты вайт является совершение торговых операций от 10шт. Подскажите, пополнение мобильного засчитывается в эти операции? Какая минимальная сумма должна быть и способ оплаты?
Судя по моим операциям - да.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:25
Oktawa
Якщо це поповнення через мобільний додаток Sense SuperApp/Alfa Mobile, то так, кожне поповнення враховується як покупка. Мін. сума поповнення 1 грн.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:39
work-10 написав:
Знакомый перевёл мне на хамелеон деньги с монобанка. Через сколько можно снимать деньги с карточки хамелеона?
Мой опыт говорит, что тут главное не кто, откуда и куда, а когда алла вообще соизволит наличку отдать. Вчера перевёл, сегодня снять всё ещё не могу: касса в отделении не работает потому, что с утра все ушли на фронт, банкомат снимает деньги с карточки и тут же возвращает взад, выплёвывая только квитанцию "я чего-то не смогла".
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:58
Alfa_Bank написав: moveton написав:
Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?
СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок). Тому, якщо кошти з СЕПу вже доступні до використання, то це означає, що вони вже точно зараховані на ваш рахунок. Якщо СЕП ми отримуємо у вихідний день, то ви бачите зарахування по рахунку наступним робочим днем через те, що в звичайному тижні в п'ятницю закривається опер. день п'ятниці і відкривається опер. день понеділка (тобто субота, неділя і понеділок для нас це один опер. день).
Якщо говорити про переказ на хамелеон в sense з іншої картки Альфи (терміни проходження по рахунку писали вище). Зняття в банкоматі наврядче пройде швидше, ніж таке поповнення і через це винекне тех.овер (особливо якщо банкомат іншого банку), але на 100% цього не можемо гарантувати.
Так працює з усіма картками, "особливих" налаштувань для хамелеону немає. Це незручно і в майбутньому стане простіше. Спробуємо дізнатися більш детально, постараємось повернутися з рекомендаціями як такого уникнути вже зараз. Відпишемось в робочий день
Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною
Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:04
Alfa_Bank написав:
Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною
Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати
Приятно. Но если вдруг решат налить ещё и кредитный лимит, придётся сильно думать соглашаться ли на него, потому, что в комплекте идёт гемор с отслеживанием порядка проводок, чтобы в этот кредит технически не уйти?
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