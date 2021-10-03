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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9879988098819882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:47

Alfa_Bank, слухайте от у вас в Сенсі і Мобайлі для одного й того ж екка вказані РІЗНІ %% на горіхи. Як це розуміти?
От активував я Кеш'Ю в Мобайлі, використовую КРЕДИТКУ в ГПеє, або безконтактом.
І... який КБ буде нараховуватися? По Мобайлу чи по Сенсу? Що це за галіматттття?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:50

  Amethyst написав:Alfa_Bank, слухайте от у вас в Сенсі і Мобайлі для одного й того ж екка вказані РІЗНІ %% на горіхи. Як це розуміти?
От активував я Кеш'Ю в Мобайлі, використовую КРЕДИТКУ в ГПеє, або безконтактом.
І... який КБ буде нараховуватися? По Мобайлу чи по Сенсу? Що це за галіматттття?

Они разделили КБ по кредитным и своим, скорее всего в Мобайле нет функционала для раздельного отображения % КБ, вот и показывают КБ по дебетным.
А начисляется так как показывается в Сенсе - проверено.
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:00

Re: Альфа-Банк

Одним из условий бесплатности карты вайт является совершение торговых операций от 10шт. Подскажите, пополнение мобильного засчитывается в эти операции? Какая минимальная сумма должна быть и способ оплаты?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:01

  motosmile написав:
  Alfa_Bank написав:
  motosmile написав:В сенсе в акциях пропало метро, отключили?)

Та ні, ось правила: https://cashuclub.com.ua/rules/rull_cas ... ubway.html :)

Я вам про сенс, а ви мені сайт)
Чому в сенсі в акціях нема?

Значить тепер по вашому посиланню недостовірна інформація, раз в Києві скасували
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:15

  Alfa_Bank написав:
  kulikrom написав:Прошу офф.преда дать разъяснение, есть возможность открыть Фаст кард или нет?

Створив заявку по цій проблемі та передав в ІТ-відділ для аналізу. Потім по результату відпишу

Ответ в чате Сенс:
Старий додаток Альфа-Мобайл вже не оновлюється, тому може працювати не коректно.
Рекомендую проводити валютообмін вже в додатку Sense SuperApp.
Там ви можете оформити віртуальну валютну картку та провести операцію.
Пакетна картка має свої переваги перед Фасткард. Вона має дохідний сейф, де ви можете зберігати свої кошти і за це отримувати відсотки.
Виправити помилку в старому додатку можливості вже немає


30.09.21 ещё предлагал Альфа Мобайл к оформлению Фасткард. И обновления приложения не было :(
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:23

Re: Альфа-Банк

  Oktawa написав:Одним из условий бесплатности карты вайт является совершение торговых операций от 10шт. Подскажите, пополнение мобильного засчитывается в эти операции? Какая минимальная сумма должна быть и способ оплаты?

Судя по моим операциям - да.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:25

Oktawa
Якщо це поповнення через мобільний додаток Sense SuperApp/Alfa Mobile, то так, кожне поповнення враховується як покупка. Мін. сума поповнення 1 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:39

  work-10 написав:Знакомый перевёл мне на хамелеон деньги с монобанка. Через сколько можно снимать деньги с карточки хамелеона?

Мой опыт говорит, что тут главное не кто, откуда и куда, а когда алла вообще соизволит наличку отдать. Вчера перевёл, сегодня снять всё ещё не могу: касса в отделении не работает потому, что с утра все ушли на фронт, банкомат снимает деньги с карточки и тут же возвращает взад, выплёвывая только квитанцию "я чего-то не смогла".
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:58

  Alfa_Bank написав:
  moveton написав:Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?

СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок). Тому, якщо кошти з СЕПу вже доступні до використання, то це означає, що вони вже точно зараховані на ваш рахунок. Якщо СЕП ми отримуємо у вихідний день, то ви бачите зарахування по рахунку наступним робочим днем через те, що в звичайному тижні в п'ятницю закривається опер. день п'ятниці і відкривається опер. день понеділка (тобто субота, неділя і понеділок для нас це один опер. день).

Якщо говорити про переказ на хамелеон в sense з іншої картки Альфи (терміни проходження по рахунку писали вище). Зняття в банкоматі наврядче пройде швидше, ніж таке поповнення і через це винекне тех.овер (особливо якщо банкомат іншого банку), але на 100% цього не можемо гарантувати.

Так працює з усіма картками, "особливих" налаштувань для хамелеону немає. Це незручно і в майбутньому стане простіше. Спробуємо дізнатися більш детально, постараємось повернутися з рекомендаціями як такого уникнути вже зараз. Відпишемось в робочий день


Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною :) Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:04

  Alfa_Bank написав:Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною :) Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати

Приятно. Но если вдруг решат налить ещё и кредитный лимит, придётся сильно думать соглашаться ли на него, потому, что в комплекте идёт гемор с отслеживанием порядка проводок, чтобы в этот кредит технически не уйти?
moveton
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