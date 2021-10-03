moveton написав: Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему? Ладно, разжую во всех детялях. СЭП на белую в выходной, т.е. не выполненный, но записанный на баланс. Перевод этой суммы тут же с белой на хамелеон (должна же выполниться?). Для упрощения ситуации ждём ещё 15 минут, чтобы внутрибанковский перевод точно произошёл, и снимаем в банкомате. Будет комиссия? Если будет, то почему?

СЕП - це переказ за реквізитами між іншими банками і він спочатку зараховується на рахунок, а вже потім оновлюється баланс картки і цими коштами можна скористатися (баланс оновлюється протягом години після фактичного зарахування на рахунок). Тому, якщо кошти з СЕПу вже доступні до використання, то це означає, що вони вже точно зараховані на ваш рахунок. Якщо СЕП ми отримуємо у вихідний день, то ви бачите зарахування по рахунку наступним робочим днем через те, що в звичайному тижні в п'ятницю закривається опер. день п'ятниці і відкривається опер. день понеділка (тобто субота, неділя і понеділок для нас це один опер. день).Якщо говорити про переказ на хамелеон в sense з іншої картки Альфи (терміни проходження по рахунку писали вище). Зняття в банкоматі наврядче пройде швидше, ніж таке поповнення і через це винекне тех.овер (особливо якщо банкомат іншого банку), але на 100% цього не можемо гарантувати.Так працює з усіма картками, "особливих" налаштувань для хамелеону немає. Це незручно і в майбутньому стане простіше. Спробуємо дізнатися більш детально, постараємось повернутися з рекомендаціями як такого уникнути вже зараз. Відпишемось в робочий день