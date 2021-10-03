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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:28
moveton написав: Alfa_Bank написав:
Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною
Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати
Приятно. Но если вдруг решат налить ещё и кредитный лимит, придётся сильно думать соглашаться ли на него, потому, что в комплекте идёт гемор с отслеживанием порядка проводок, чтобы в этот кредит технически не уйти?
Так шо по дебетному ящеру не жарят за ТО?
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:48
moveton написав: Alfa_Bank написав:
Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною
Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати
Приятно. Но если вдруг решат налить ещё и кредитный лимит, придётся сильно думать соглашаться ли на него, потому, что в комплекте идёт гемор с отслеживанием порядка проводок, чтобы в этот кредит технически не уйти?
Зараз все має проходити в такому порядку, як ви провели. Тобто спочатку поповнення, а вже потім переказ/зняття готівки. Якщо раптом буде інакше - обов'язково напишіть нам в особисті ваші дані
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:58
Alfa_Bank, вы запустили новый сайт и поломали ссылки для пополнения по функции "Збір грошей" — відкривається сторінка 404. Передав інформацію через неавторизований чат у Telegram, також узяли мою адресу електронної пошти для відправки відповіді.
Щоб посилання запрацювало, треба перед адресою додати old.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:59
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав:
Інформації про припинення акції не було, взяв на уточнення і повернусь, коли отримаю відповідь. Не хвилюйтеся
Добре, що ми не в середньовіччі і за принесену погану новину мені не відрубають голову
В Києві ця акція не запустилася. Але в Харкові продовжує свою дію, в додаток і на сайт додамо інформацію.
Старт акції у м. Київ переноситься (строків поки немає)
иэх... ну хорошо хоть сегодня, а не в середине месяца, в любом случае спасибо за конкретику и быстрый ответ!
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:05
Мизантрóп написав: moveton написав: Alfa_Bank написав:
Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною
Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати
Приятно. Но если вдруг решат налить ещё и кредитный лимит, придётся сильно думать соглашаться ли на него, потому, что в комплекте идёт гемор с отслеживанием порядка проводок, чтобы в этот кредит технически не уйти?
Так шо по дебетному ящеру не жарят за ТО?
Ну быть такого не может. Жарят.
Просто, похоже, ОфПред путает п.2 (неторговые оп-и в т.ч. р2р за кредитные) и п.16(овер).
Т.е. если есть кредлимит, то влазим в кредлимит и получаем 37%
Если нет кредлимита, то влазим в овер и получаем те же 37%
ну шо в лоб, шо по лбу -- 37%
Влезть в теховер щас чуток сложнее чем полгода назад, т.к. Алка таки улучшила сроки проведения чужих и стороних р2р
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:10
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав:
Інформації про припинення акції не було, взяв на уточнення і повернусь, коли отримаю відповідь. Не хвилюйтеся
Добре, що ми не в середньовіччі і за принесену погану новину мені не відрубають голову
В Києві ця акція не запустилася. Але в Харкові продовжує свою дію, в додаток і на сайт додамо інформацію.
Це звісно ганьба. Анонсувати акцію, а потім скасовувати/переносити.
Старт акції у м. Київ переноситься (строків поки немає)
Ганьба
Казав же, 01.10 весь бюджет акційний використали.
Востаннє редагувалось lov2108
в Пон 04 жов, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:42
MASolomko написав:
Alfa_Bank, вы запустили новый сайт и поломали ссылки для пополнения по функции "Збір грошей" — відкривається сторінка 404. Передав інформацію через неавторизований чат у Telegram, також узяли мою адресу електронної пошти для відправки відповіді.
Щоб посилання запрацювало, треба перед адресою додати old.
Соррі-бонус за баг-репорт буде?
Передали вашу знахідку на IT
Чекайте на повідомлення в телеграмі
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:47
Alfa_Bank, дякую. Отримав
Та й проблему вирішили. )))
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