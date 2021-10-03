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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9880988198829883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:28

  moveton написав:
  Alfa_Bank написав:Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною :) Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати

Приятно. Но если вдруг решат налить ещё и кредитный лимит, придётся сильно думать соглашаться ли на него, потому, что в комплекте идёт гемор с отслеживанием порядка проводок, чтобы в этот кредит технически не уйти?

Так шо по дебетному ящеру не жарят за ТО?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:48

  moveton написав:
  Alfa_Bank написав:Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною :) Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати

Приятно. Но если вдруг решат налить ещё и кредитный лимит, придётся сильно думать соглашаться ли на него, потому, что в комплекте идёт гемор с отслеживанием порядка проводок, чтобы в этот кредит технически не уйти?

Зараз все має проходити в такому порядку, як ви провели. Тобто спочатку поповнення, а вже потім переказ/зняття готівки. Якщо раптом буде інакше - обов'язково напишіть нам в особисті ваші дані
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:58

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, вы запустили новый сайт и поломали ссылки для пополнения по функции "Збір грошей" — відкривається сторінка 404. Передав інформацію через неавторизований чат у Telegram, також узяли мою адресу електронної пошти для відправки відповіді.

Щоб посилання запрацювало, треба перед адресою додати old.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:59

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:Інформації про припинення акції не було, взяв на уточнення і повернусь, коли отримаю відповідь. Не хвилюйтеся :)


Добре, що ми не в середньовіччі і за принесену погану новину мені не відрубають голову :(

В Києві ця акція не запустилася. Але в Харкові продовжує свою дію, в додаток і на сайт додамо інформацію.

Старт акції у м. Київ переноситься (строків поки немає)


иэх... ну хорошо хоть сегодня, а не в середине месяца, в любом случае спасибо за конкретику и быстрый ответ!
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:05

  Мизантрóп написав:
  moveton написав:
  Alfa_Bank написав:Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною :) Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати

Приятно. Но если вдруг решат налить ещё и кредитный лимит, придётся сильно думать соглашаться ли на него, потому, что в комплекте идёт гемор с отслеживанием порядка проводок, чтобы в этот кредит технически не уйти?

Так шо по дебетному ящеру не жарят за ТО?

Ну быть такого не может. Жарят.
Просто, похоже, ОфПред путает п.2 (неторговые оп-и в т.ч. р2р за кредитные) и п.16(овер).
Т.е. если есть кредлимит, то влазим в кредлимит и получаем 37%
Если нет кредлимита, то влазим в овер и получаем те же 37%
ну шо в лоб, шо по лбу -- 37% :mrgreen:
Влезть в теховер щас чуток сложнее чем полгода назад, т.к. Алка таки улучшила сроки проведения чужих и стороних р2р :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:10

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:Інформації про припинення акції не було, взяв на уточнення і повернусь, коли отримаю відповідь. Не хвилюйтеся :)


Добре, що ми не в середньовіччі і за принесену погану новину мені не відрубають голову :(

В Києві ця акція не запустилася. Але в Харкові продовжує свою дію, в додаток і на сайт додамо інформацію.
Це звісно ганьба. Анонсувати акцію, а потім скасовувати/переносити.

Старт акції у м. Київ переноситься (строків поки немає)


Ганьба :? Казав же, 01.10 весь бюджет акційний використали.
Востаннє редагувалось lov2108 в Пон 04 жов, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:42

  MASolomko написав:Alfa_Bank, вы запустили новый сайт и поломали ссылки для пополнения по функции "Збір грошей" — відкривається сторінка 404. Передав інформацію через неавторизований чат у Telegram, також узяли мою адресу електронної пошти для відправки відповіді.

Щоб посилання запрацювало, треба перед адресою додати old.
Соррі-бонус за баг-репорт буде?


Передали вашу знахідку на IT :) Чекайте на повідомлення в телеграмі
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:47

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, дякую. Отримав :D
Та й проблему вирішили. )))
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:59

  MASolomko написав:Alfa_Bank, дякую. Отримав :D
Та й проблему вирішили. )))

Сипанули арахісу ? :lol:
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:02

  kulikrom написав:
  Alfa_Bank написав:
  kulikrom написав:Прошу офф.преда дать разъяснение, есть возможность открыть Фаст кард или нет?

Створив заявку по цій проблемі та передав в ІТ-відділ для аналізу. Потім по результату відпишу

Ответ в чате Сенс:
Старий додаток Альфа-Мобайл вже не оновлюється, тому може працювати не коректно.
Рекомендую проводити валютообмін вже в додатку Sense SuperApp.
Там ви можете оформити віртуальну валютну картку та провести операцію.
Пакетна картка має свої переваги перед Фасткард. Вона має дохідний сейф, де ви можете зберігати свої кошти і за це отримувати відсотки.
Виправити помилку в старому додатку можливості вже немає


30.09.21 ещё предлагал Альфа Мобайл к оформлению Фасткард. И обновления приложения не было :(

У меня вопрос к представителю по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?
Flamingo
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