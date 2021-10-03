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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9881988298839884

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:13

  Flamingo написав:по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?

Оформити картку Fast Card для онлайн обміну валюти в мобільному банку Alfa-Mobile

Тарифы "Fast Card" (для оформления в Мобильном приложении)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:26

  Bosstone написав:
  Flamingo написав:по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?

Оформити картку Fast Card для онлайн обміну валюти в мобільному банку Alfa-Mobile

Тарифы "Fast Card" (для оформления в Мобильном приложении)

Мой вопрос не о фасткарде в мобайле - я и сам его пытался открыть в пятницу - неудачно. Вопрос именно о виртуалке которая открывается якобы в сенсе и о которой вела речь поддержка в чате
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:36

  Flamingo написав:Вопрос именно о виртуалке которая открывается якобы в сенсе и о которой вела речь поддержка в чате

В сенсе предлагают открыть цифровую пакетную в необходимой валюте

Оформить виртуальную дебетовую карту действующему клиенту в Sense
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:49

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Сипанули арахісу ? :lol:
Ще ні. Пообіцяли завтра чи післязавтра.

  Flamingo написав:Мой вопрос не о фасткарде в мобайле - я и сам его пытался открыть в пятницу - неудачно.
Есть слухи, что с 1 октября эту карту нельзя уже оформить — так задумано.
Ну подождём прояснения от офпреда :) Думаю и самому её оформить в "последнем вагоне" :D Ну поддержка первой линии явно не в курсе, почему карту не даёт оформить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:03

  Flamingo написав:
  Bosstone написав:
  Flamingo написав:по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?

Оформити картку Fast Card для онлайн обміну валюти в мобільному банку Alfa-Mobile

Тарифы "Fast Card" (для оформления в Мобильном приложении)

Мой вопрос не о фасткарде в мобайле - я и сам его пытался открыть в пятницу - неудачно. Вопрос именно о виртуалке которая открывается якобы в сенсе и о которой вела речь поддержка в чате



Віртуальну картку можна оформити в пакеті послуг: https://old.alfabank.ua/storage/files/T ... .05.20.pdf
Картку можна додати в Google Pay: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017825319
Можна поповнювати в касі валютою і можна проводити онлайн валютообмін. І в касі також можна зняти валюту: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360015865340
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:09

  Amethyst написав:Ну быть такого не может. Жарят.
Просто, похоже, ОфПред путает п.2 (неторговые оп-и в т.ч. р2р за кредитные) и п.16(овер).
Т.е. если есть кредлимит, то влазим в кредлимит и получаем 37%
Если нет кредлимита, то влазим в овер и получаем те же 37%
ну шо в лоб, шо по лбу -- 37% :mrgreen:
Влезть в теховер щас чуток сложнее чем полгода назад, т.к. Алка таки улучшила сроки проведения чужих и стороних р2р :wink:

Ясно,пакетка за 10 грн.операций наше фсе
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:19

Ещё обнадёживает поддержка

  Мизантрóп написав:фсе

Я передала запит на тех. відділ, щодо помилки при оформленні, але гарантувати нічого не можу, оскільки додаток не оновлюється. Очікуйте відповідь протягом 1-3х робочих днів
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:32

Re: Альфа-Банк

Alfa-Mobile ломают, но исправлять свои косяки не желают. В этом же есть сенс :D
MASolomko
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