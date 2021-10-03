Flamingo написав:по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?
Flamingo написав:по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?
Flamingo написав:Мой вопрос не о фасткарде в мобайле - я и сам его пытался открыть в пятницу - неудачно.
Есть слухи, что с 1 октября эту карту нельзя уже оформить — так задумано. Ну подождём прояснения от офпреда Думаю и самому её оформить в "последнем вагоне" Ну поддержка первой линии явно не в курсе, почему карту не даёт оформить.
Flamingo написав:по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?
Amethyst написав:Ну быть такого не может. Жарят. Просто, похоже, ОфПред путает п.2 (неторговые оп-и в т.ч. р2р за кредитные) и п.16(овер). Т.е. если есть кредлимит, то влазим в кредлимит и получаем 37% Если нет кредлимита, то влазим в овер и получаем те же 37% ну шо в лоб, шо по лбу -- 37% Влезть в теховер щас чуток сложнее чем полгода назад, т.к. Алка таки улучшила сроки проведения чужих и стороних р2р