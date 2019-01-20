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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 13:13
Додано: Пон 04 жов, 2021 13:26
Мой вопрос не о фасткарде в мобайле - я и сам его пытался открыть в пятницу - неудачно. Вопрос именно о виртуалке которая открывается якобы в сенсе и о которой вела речь поддержка в чате
Додано: Пон 04 жов, 2021 13:36
В сенсе предлагают открыть цифровую пакетную в необходимой валюте
Додано: Пон 04 жов, 2021 13:49
Re: Альфа-Банк
Ще ні. Пообіцяли завтра чи післязавтра.
Есть слухи, что с 1 октября эту карту нельзя уже оформить — так задумано.
Ну подождём прояснения от офпреда Думаю и самому её оформить в "последнем вагоне" Ну поддержка первой линии явно не в курсе, почему карту не даёт оформить.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:03
Віртуальну картку можна оформити в пакеті послуг:
Картку можна додати в Google Pay:
Можна поповнювати в касі валютою і можна проводити онлайн валютообмін. І в касі також можна зняти валюту:
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:09
Ясно,пакетка за 10 грн.операций наше фсе
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:19
Ещё обнадёживает поддержка
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:32
Re: Альфа-Банк
Alfa-Mobile ломают, но исправлять свои косяки не желают. В этом же есть сенс
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:43
Стараємось зробити для вас все просто і безкоштовно. Якщо ви проводили переказ в sense за власні кошти, а за це списалась комісія, як переказ за кредитні/технічний овердрафт/нарахувалися відсотки за готівкову операцію, хоча всі готівкові проводили тільки за власні кошти, то обов'язково про це сигналізуйте. Нам пообіцяли, що такого бути вже не повинно)
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:32
Хамелеон
Получил успешно (как ни странно) виртуальный хамон всего со второй попытки.
Если заказать именной пластик - то номер карты, срок действия СВВ будут те же, что и у виртуальной, или данные карты будут иными и они заменят данные первоначальной виртуальной карты?
Платные ли СМС или же необходимо переключиться на пуши?
Сенс сильно недоделанный. Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит
Лечится на Самсунге, по крайней мере, так:
Открываем приложение смс
Открываем любое приложение, при переключении на которое можно сразу печатать (например, телеграм)
Открываем СЕНС и инициируем тянучку
Когда приходит смс не закрываем и не сворачиваем СЕНС (а то вылетит из сессии), а переключаемся на окно с СМС, запоминаем его, переключаемся на окно Телеграм (например), вводим там пароль, затем копируем его, переключаемся на окно СЕНС и вставляем в поле для 3DS.
Если ваше приложение для СМС позволяет копировать часть текста, а не всю смску, то третье приложение не надо задействовать. Просто скопировать из смс пароль.
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