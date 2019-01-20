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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9882988398849885>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:13

  Flamingo написав:по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?

Оформити картку Fast Card для онлайн обміну валюти в мобільному банку Alfa-Mobile

Тарифы "Fast Card" (для оформления в Мобильном приложении)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:26

  Bosstone написав:
  Flamingo написав:по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?

Оформити картку Fast Card для онлайн обміну валюти в мобільному банку Alfa-Mobile

Тарифы "Fast Card" (для оформления в Мобильном приложении)

Мой вопрос не о фасткарде в мобайле - я и сам его пытался открыть в пятницу - неудачно. Вопрос именно о виртуалке которая открывается якобы в сенсе и о которой вела речь поддержка в чате
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:36

  Flamingo написав:Вопрос именно о виртуалке которая открывается якобы в сенсе и о которой вела речь поддержка в чате

В сенсе предлагают открыть цифровую пакетную в необходимой валюте

Оформить виртуальную дебетовую карту действующему клиенту в Sense
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:49

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Сипанули арахісу ? :lol:
Ще ні. Пообіцяли завтра чи післязавтра.

  Flamingo написав:Мой вопрос не о фасткарде в мобайле - я и сам его пытался открыть в пятницу - неудачно.
Есть слухи, что с 1 октября эту карту нельзя уже оформить — так задумано.
Ну подождём прояснения от офпреда :) Думаю и самому её оформить в "последнем вагоне" :D Ну поддержка первой линии явно не в курсе, почему карту не даёт оформить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:03

  Flamingo написав:
  Bosstone написав:
  Flamingo написав:по поводу той виртуальной карты, которую якобы можно открыть в сенсе прииобмене валют - а в каком тарифе она выпускается? Вяжется ли она в гугл-пэй? Можно ли ее попрлнять валютой в кассе? Можно ли с нее сниматт валюту в кассе? Где об этом можно почитать?

Оформити картку Fast Card для онлайн обміну валюти в мобільному банку Alfa-Mobile

Тарифы "Fast Card" (для оформления в Мобильном приложении)

Мой вопрос не о фасткарде в мобайле - я и сам его пытался открыть в пятницу - неудачно. Вопрос именно о виртуалке которая открывается якобы в сенсе и о которой вела речь поддержка в чате



Віртуальну картку можна оформити в пакеті послуг: https://old.alfabank.ua/storage/files/T ... .05.20.pdf
Картку можна додати в Google Pay: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017825319
Можна поповнювати в касі валютою і можна проводити онлайн валютообмін. І в касі також можна зняти валюту: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360015865340
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:09

  Amethyst написав:Ну быть такого не может. Жарят.
Просто, похоже, ОфПред путает п.2 (неторговые оп-и в т.ч. р2р за кредитные) и п.16(овер).
Т.е. если есть кредлимит, то влазим в кредлимит и получаем 37%
Если нет кредлимита, то влазим в овер и получаем те же 37%
ну шо в лоб, шо по лбу -- 37% :mrgreen:
Влезть в теховер щас чуток сложнее чем полгода назад, т.к. Алка таки улучшила сроки проведения чужих и стороних р2р :wink:

Ясно,пакетка за 10 грн.операций наше фсе
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:19

Ещё обнадёживает поддержка

  Мизантрóп написав:фсе

Я передала запит на тех. відділ, щодо помилки при оформленні, але гарантувати нічого не можу, оскільки додаток не оновлюється. Очікуйте відповідь протягом 1-3х робочих днів
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:32

Re: Альфа-Банк

Alfa-Mobile ломают, но исправлять свои косяки не желают. В этом же есть сенс :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:43

  Amethyst написав:Т.е. если есть кредлимит, то влазим в кредлимит и получаем 37%
Если нет кредлимита, то влазим в овер и получаем те же 37%
ну шо в лоб, шо по лбу -- 37% :mrgreen:
Влезть в теховер щас чуток сложнее чем полгода назад, т.к. Алка таки улучшила сроки проведения чужих и стороних р2р :wink:

Стараємось зробити для вас все просто і безкоштовно. Якщо ви проводили переказ в sense за власні кошти, а за це списалась комісія, як переказ за кредитні/технічний овердрафт/нарахувалися відсотки за готівкову операцію, хоча всі готівкові проводили тільки за власні кошти, то обов'язково про це сигналізуйте. Нам пообіцяли, що такого бути вже не повинно)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:32

Хамелеон

Получил успешно (как ни странно) виртуальный хамон всего со второй попытки.
Если заказать именной пластик - то номер карты, срок действия СВВ будут те же, что и у виртуальной, или данные карты будут иными и они заменят данные первоначальной виртуальной карты?

Платные ли СМС или же необходимо переключиться на пуши?

Сенс сильно недоделанный. Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит

Лечится на Самсунге, по крайней мере, так:
Открываем приложение смс
Открываем любое приложение, при переключении на которое можно сразу печатать (например, телеграм)
Открываем СЕНС и инициируем тянучку
Когда приходит смс не закрываем и не сворачиваем СЕНС (а то вылетит из сессии), а переключаемся на окно с СМС, запоминаем его, переключаемся на окно Телеграм (например), вводим там пароль, затем копируем его, переключаемся на окно СЕНС и вставляем в поле для 3DS.
Если ваше приложение для СМС позволяет копировать часть текста, а не всю смску, то третье приложение не надо задействовать. Просто скопировать из смс пароль.
Amid
 
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