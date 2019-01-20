Додано: Пон 04 жов, 2021 15:32

Получил успешно (как ни странно) виртуальный хамон всего со второй попытки.

Если заказать именной пластик - то номер карты, срок действия СВВ будут те же, что и у виртуальной, или данные карты будут иными и они заменят данные первоначальной виртуальной карты?



Платные ли СМС или же необходимо переключиться на пуши?



Сенс сильно недоделанный. Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит



Лечится на Самсунге, по крайней мере, так:

Открываем приложение смс

Открываем любое приложение, при переключении на которое можно сразу печатать (например, телеграм)

Открываем СЕНС и инициируем тянучку

Когда приходит смс не закрываем и не сворачиваем СЕНС (а то вылетит из сессии), а переключаемся на окно с СМС, запоминаем его, переключаемся на окно Телеграм (например), вводим там пароль, затем копируем его, переключаемся на окно СЕНС и вставляем в поле для 3DS.

Если ваше приложение для СМС позволяет копировать часть текста, а не всю смску, то третье приложение не надо задействовать. Просто скопировать из смс пароль.