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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:55
Amid написав:
Лечится
этаа боомба, нуна обязательно закинуть спартанцам, хай изучают матчасть своих опусов )
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Додано: Пон 04 жов, 2021 16:00
Amid написав:
а то вылетит из сессии
Меня вот это, кстати, раздражает. Приходится изголяться с банками, в которых подтверждение операции через приложение.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 16:08
Amid написав:
Если заказать именной пластик - то номер карты, срок действия СВВ будут те же, что и у виртуальной...
Да, при заказе через приложение всё будет без изменений.
Если делать заказ через чат/контакт-центр или отделение, то будет перевыпуск и данные пластика будут другие.
Amid написав:
Платные ли СМС или же необходимо переключиться на пуши?
И SMS, и PUSH — всё бесплатно.
Amid написав:
Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит
Через функции "Собрать деньги" сгенерируйте ссылку и пополняйте через веб-форму в браузере
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