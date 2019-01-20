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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9882988398849885

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:55

Re: Альфа-Банк

  Amid написав:Лечится

этаа боомба, нуна обязательно закинуть спартанцам, хай изучают матчасть своих опусов )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:00

Re: Альфа-Банк

  Amid написав:а то вылетит из сессии

Меня вот это, кстати, раздражает. Приходится изголяться с банками, в которых подтверждение операции через приложение.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:08

Re: Альфа-Банк

  Amid написав:Если заказать именной пластик - то номер карты, срок действия СВВ будут те же, что и у виртуальной...
Да, при заказе через приложение всё будет без изменений.

Если делать заказ через чат/контакт-центр или отделение, то будет перевыпуск и данные пластика будут другие.

  Amid написав:Платные ли СМС или же необходимо переключиться на пуши?
И SMS, и PUSH — всё бесплатно.

  Amid написав:Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит
Через функции "Собрать деньги" сгенерируйте ссылку и пополняйте через веб-форму в браузере ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:31

Сенс показывает остаток на счету Киевстар 55 грн, а USSD-запрос на *111# отвечает, что на счету 65 грн. И кому теперь верить?
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:42

Re: Альфа-Банк

Всім привіт. Народ, просвітіть як готувати ящірку?
Як я зрозумів, в сенсі поповнюємо хамелеон (в мому випадку дебетку) наприклад на 50000₴ (щоб отримати макс. 500 горіхів в наступному місяці) з іншої картки банку. Чекаємо (день-два, щоб провелось, чи можна одразу цими коштами гасити свою кредитку red? Що робити з «залишковими на ній коштами», як їх виводити сеп/p2p на інший рахунок/картку без комісії?
Наперед дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:50

тех.овер

  extreme_lviv_ua написав:Чекаємо (день-два, щоб провелось

я - выжидаю день-другой, хотя сегодня и пообещали
  Alfa_Bank написав:Нам пообіцяли, що такого бути вже не повинно)

но, на практике, вроде бы, ещё никто не проверил
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:52

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Народ, просвітіть як готувати ящірку?
Як я зрозумів, в сенсі поповнюємо хамелеон (в мому випадку дебетку) наприклад на 50000₴ (щоб отримати макс. 500 горіхів в наступному місяці) з іншої картки банку. Чекаємо (день-два, щоб провелось, чи можна одразу цими коштами гасити свою кредитку red? Що робити з «залишковими на ній коштами», як їх виводити сеп/p2p на інший рахунок/картку без комісії?
Наперед дякую.


Умова: виконати одне або більше успішне поповнення свого карткового рахунку переказом з іншого банку через додаток Sense SuperApp, на суму не менше, ніж 100 гривень за одну операцію. Чекати не треба.
Деталі тут: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 3949981970
Можна переказувати власні кошти по реквізитам і по номеру картки.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:13

Re: Альфа-Банк

ingtrans написав:
  Amid написав:а то вылетит из сессии

Меня вот это, кстати, раздражает. Приходится изголяться с банками, в которых подтверждение операции через приложение.
Если пополняю со своей карты- приходится Сенс открывать на другом смартфоне. Руки другого поколения, не было смартфон игрушек. Так перекрестно и пополняю 3 акка.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:35

Re: Альфа-Банк

Колеги, сенсаційний бонус у жовтні платять за поповнення Уайт та Хам.он чи лише Хам.он ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:36

  maxprofit написав:Колеги, сенсаційний бонус у жовтні платять за поповнення Уайт та Хам.он чи лише Хам.он ?

по условиям акции и дебетовая виза, и хамелеон
Shaman
 
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