Amid написав:Если заказать именной пластик - то номер карты, срок действия СВВ будут те же, что и у виртуальной...
Да, при заказе через приложение всё будет без изменений.
Если делать заказ через чат/контакт-центр или отделение, то будет перевыпуск и данные пластика будут другие.
Amid написав:Платные ли СМС или же необходимо переключиться на пуши?
И SMS, и PUSH — всё бесплатно.
Amid написав:Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит
Через функции "Собрать деньги" сгенерируйте ссылку и пополняйте через веб-форму в браузере
Всім привіт. Народ, просвітіть як готувати ящірку? Як я зрозумів, в сенсі поповнюємо хамелеон (в мому випадку дебетку) наприклад на 50000₴ (щоб отримати макс. 500 горіхів в наступному місяці) з іншої картки банку. Чекаємо (день-два, щоб провелось, чи можна одразу цими коштами гасити свою кредитку red? Що робити з «залишковими на ній коштами», як їх виводити сеп/p2p на інший рахунок/картку без комісії? Наперед дякую.
extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Народ, просвітіть як готувати ящірку? Як я зрозумів, в сенсі поповнюємо хамелеон (в мому випадку дебетку) наприклад на 50000₴ (щоб отримати макс. 500 горіхів в наступному місяці) з іншої картки банку. Чекаємо (день-два, щоб провелось, чи можна одразу цими коштами гасити свою кредитку red? Що робити з «залишковими на ній коштами», як їх виводити сеп/p2p на інший рахунок/картку без комісії? Наперед дякую.
Умова: виконати одне або більше успішне поповнення свого карткового рахунку переказом з іншого банку через додаток Sense SuperApp, на суму не менше, ніж 100 гривень за одну операцію. Чекати не треба. Деталі тут: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 3949981970 Можна переказувати власні кошти по реквізитам і по номеру картки.