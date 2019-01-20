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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 17:44
Alfa_Bank
После активации Вайта на почту посыпались уведомления о входе с разных тел. на "спортбанк" (что за шарашкина контора?)
Где-то протекает? У Вас или у меня??
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:46
Amid написав:
Сенс сильно недоделанный. Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит
Может то у вас смарт сильно старый? У меня нет описанной проблемы от слова совсем. Андроид 10.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:04
Vorlon написав: Amid написав:
Сенс сильно недоделанный. Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит
Может то у вас смарт сильно старый? У меня нет описанной проблемы от слова совсем. Андроид 10.
Эту проблему уже несколько месяцев назад описывали. Это проблема характерна для ряда моделей телепонов и не зависит от ОС. И по ходу проблему все еще не победили раз она актуальна
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