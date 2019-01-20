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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9884988598869887>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:44

Alfa_Bank

После активации Вайта на почту посыпались уведомления о входе с разных тел. на "спортбанк" (что за шарашкина контора?)
Где-то протекает? У Вас или у меня??
LEXX
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:46

  Amid написав:Сенс сильно недоделанный. Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит

Может то у вас смарт сильно старый? У меня нет описанной проблемы от слова совсем. Андроид 10.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:04

  Vorlon написав:
  Amid написав:Сенс сильно недоделанный. Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит

Может то у вас смарт сильно старый? У меня нет описанной проблемы от слова совсем. Андроид 10.

Эту проблему уже несколько месяцев назад описывали. Это проблема характерна для ряда моделей телепонов и не зависит от ОС. И по ходу проблему все еще не победили раз она актуальна
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:23

Рабочий стол сенса в андроиде.

На красном прдсказали лайфхак как победить невозможность редактирования ярлыков на рабочем столе в сенсе
Если у кого-то в последней андроид версии сенса сломался перенос ярлыков на рабочем столе и нет желания ждать новой версии, то оказывается работает перенос ярлыка в папку, сохрание нового положения и потом обратно перенос ярлыка из папки уже на новое место.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:53

Flamingo
еще подскажите, как перенести их в папку, никогда с таким не сталкивался((
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:05

  melkh написав:Flamingo
еще подскажите, как перенести их в папку, никогда с таким не сталкивался((

Включить режим редактирования стола после чего потянуть один ярлык на другой - автоматически создастся папка в какой будет два ярлыка. Докидать туда все ярлыки которые надо переместить. Сохранить изменения. Опять войти в режим редактирования стола и теперь по очереди "вытащить" из папки ярлыки и разместить их в желаемом месте. Сохранить изменения
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:15

а что с акционной рассрочкой? продилили? трату в Сильпо 1к не предложило перевести в рассрочку, в сентябре еще переводил (накупил сертификатов)
VetalUA
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:20

  VetalUA написав:а что с акционной рассрочкой? продилили? трату в Сильпо 1к не предложило перевести в рассрочку, в сентябре еще переводил (накупил сертификатов)

Вчера оплачивал в интернете одну услугу - предложение о рассрочке появилось и рассрочка активировалась. Вы ж в сенсе смотрите предложение?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:39

  Flamingo написав:
  VetalUA написав:а что с акционной рассрочкой? продилили? трату в Сильпо 1к не предложило перевести в рассрочку, в сентябре еще переводил (накупил сертификатов)

Вчера оплачивал в интернете одну услугу - предложение о рассрочке появилось и рассрочка активировалась. Вы ж в сенсе смотрите предложение?

Да, в Сенсе и в счет кредитных средств покупка
VetalUA
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:08

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Чекайте на повідомлення в телеграмі
Сьогодні о 17:26 отримав SMS-повідомлення, що нарахували 50 горішків. А виписка в Sense/Alfa-Mobile показує, що по факту нарахували тільки 5 горішків. Узяли й нолик десь загубили. :(

Написав у авторизований чат, а він чомусь випав на другу лінію підтримки — немає ніякого відгуку від фахівців.

Явно сьогодні щось пороблено...
Соррі-бонус на соррі-бонус? :D Чи я вичерпав ліміти?)
MASolomko
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