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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 17:44
Alfa_Bank
После активации Вайта на почту посыпались уведомления о входе с разных тел. на "спортбанк" (что за шарашкина контора?)
Где-то протекает? У Вас или у меня??
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:46
Amid написав:
Сенс сильно недоделанный. Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит
Может то у вас смарт сильно старый? У меня нет описанной проблемы от слова совсем. Андроид 10.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:04
Vorlon написав: Amid написав:
Сенс сильно недоделанный. Если использовать сенсовую тянучку, чтобы, например, получить сенсаційний бонус, то окно 3DS всплывает не отдельно, как у других банков, а в самом приложении и виртуальная клавиатура закрывает поле 3DS, и в этом случае оно становится пассивным, т.е. даже в слепую набрать код не выходит
Может то у вас смарт сильно старый? У меня нет описанной проблемы от слова совсем. Андроид 10.
Эту проблему уже несколько месяцев назад описывали. Это проблема характерна для ряда моделей телепонов и не зависит от ОС. И по ходу проблему все еще не победили раз она актуальна
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:23
На красном прдсказали лайфхак как победить невозможность редактирования ярлыков на рабочем столе в сенсе
Если у кого-то в последней андроид версии сенса сломался перенос ярлыков на рабочем столе и нет желания ждать новой версии, то оказывается работает перенос ярлыка в папку, сохрание нового положения и потом обратно перенос ярлыка из папки уже на новое место.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:53
Flamingo
еще подскажите, как перенести их в папку, никогда с таким не сталкивался((
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melkh
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:05
melkh написав:Flamingo
еще подскажите, как перенести их в папку, никогда с таким не сталкивался((
Включить режим редактирования стола после чего потянуть один ярлык на другой - автоматически создастся папка в какой будет два ярлыка. Докидать туда все ярлыки которые надо переместить. Сохранить изменения. Опять войти в режим редактирования стола и теперь по очереди "вытащить" из папки ярлыки и разместить их в желаемом месте. Сохранить изменения
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:15
а что с акционной рассрочкой? продилили? трату в Сильпо 1к не предложило перевести в рассрочку, в сентябре еще переводил (накупил сертификатов)
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VetalUA
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:20
VetalUA написав:
а что с акционной рассрочкой? продилили? трату в Сильпо 1к не предложило перевести в рассрочку, в сентябре еще переводил (накупил сертификатов)
Вчера оплачивал в интернете одну услугу - предложение о рассрочке появилось и рассрочка активировалась. Вы ж в сенсе смотрите предложение?
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Flamingo
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:39
Flamingo написав: VetalUA написав:
а что с акционной рассрочкой? продилили? трату в Сильпо 1к не предложило перевести в рассрочку, в сентябре еще переводил (накупил сертификатов)
Вчера оплачивал в интернете одну услугу - предложение о рассрочке появилось и рассрочка активировалась. Вы ж в сенсе смотрите предложение?
Да, в Сенсе и в счет кредитных средств покупка
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Додано: Пон 04 жов, 2021 21:08
Alfa_Bank написав:
Чекайте на повідомлення в телеграмі
Сьогодні о 17:26 отримав SMS-повідомлення, що нарахували 50 горішків. А виписка в Sense/Alfa-Mobile показує, що по факту нарахували тільки 5 горішків. Узяли й нолик десь загубили.
Написав у авторизований чат, а він чомусь випав на другу лінію підтримки — немає ніякого відгуку від фахівців.
Явно сьогодні щось пороблено...
Соррі-бонус на соррі-бонус?
Чи я вичерпав ліміти?)
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