Так говорят что все ой-ти гиганты лежат - типа мордокниги, амазона вацапа, инсты, плейстейшн, нетфликса и т.п. так что вам еще повезло что хотт 5 орехов успели дать потому как а вдруг мы завтра проснемся в мире где все по другому. Без ой-ти
Flamingo написав:Так говорят что все ой-ти гиганты лежат - типа мордокниги, амазона вацапа, инсты, плейстейшн, нетфликса и т.п. так что вам еще повезло что хотт 5 орехов успели дать потому как а вдруг мы завтра проснемся в мире где все по другому. Без ой-ти
В начале месяца опять "файрволы чинят", в сентябре была похожая картина, у амазон сервисом сначала США потом Европа лежала.
К тому-же на фейсбук-апи много чего крутится, и 5xx ошибка сервисом часто приводит к неработоспособности других приложений, в том числе веб версий.
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 04 жов, 2021 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Так говорят что все ой-ти гиганты лежат - типа мордокниги, амазона вацапа, инсты, плейстейшн, нетфликса и т.п. так что вам еще повезло что хотт 5 орехов успели дать потому как а вдруг мы завтра проснемся в мире где все по другому. Без ой-ти
Вот ещё:
Не работают сайты американских и российских бирж - Nyse, Nasdaq, Moex К интернет-ресурсам нет доступа из разных точек планеты. В одних регионах ресурсы могут быть доступны, а в других нет.
У программистов по поводу глобального сбоя в ФБ в ходу версия о криворукости.
«Примерно за 5 минут до падения Facebook (а также Instagram и WhatsApp) Cloudflare зафиксировал шквал обновлений BGP (в основном отмену маршрутов) для ASN Facebook.
- По словам многочисленных экспертов (например, с Reddit), вероятнее всего это следствие массового обновления маршрутизаторов в сети Facebook (судя по всему, «кривого»).
– Падение маршрутизаторов «положило» всю сеть Facebook и оборвало связь между всеми сервисами компании, в том числе внутренними, а также с DNS.
– Вероятнее всего, обновление накатывали удалённо, однако теперь сотрудникам компании остро необходим физический доступ ко всем «убитым» маршрутизаторам во всех дата-центрах на каждой точке присутствия Facebook.
– От того, сможет ли Facebook обеспечить оперативный физический доступ компетентных сотрудников с соответствующим уровнем авторизации, зависят сроки устранения сбоя.
– Ситуация усугубляется пандемией, ведь Facebook, похоже, нужно одновременно отправить значительное количество сотрудников в разные точки планеты. Физически.
Напомним, что у сотрудников компании возникли проблемы с доступом на собственные объекты».